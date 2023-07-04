Агент Дебринкета опроверг задержку обмена из «Оттавы» из-за требований игрока по контракту

Теги Оттава НХЛ Алекс Дебринкет Хоккей

Агент Алекса Дебринкета опроверг, что требования игрока задерживают обмен из «Оттавы».

Ранее появилась информация, что сторона хоккеиста запрашивает восьмилетний контракт с зарплатой в размере 8,77 миллиона долларов в год.

Джефф Джексон, агент Алекса Дебринкета, опроверг мнение, что требования игрока затягивают совершение обмена: «Это ложно и необоснованно».

«Насколько мне известно, по вопросу обмена Алекса не достигнуто фактическое соглашение, и я бы потребовал этого, прежде чем вступить в переговоры [о контракте].

Агенты и хоккеистов не совершают обмены. Это работа генерального менеджера», – сказал Джексон.

«Сенаторс» больше месяца не могут обменять хоккеиста.

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