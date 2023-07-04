Дебринкет хочет 8-летний контракт с зарплатой 8,77 млн долларов в год. Три клуба НХЛ отказались давать ему такие условия

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Алекс Дебринкет Хоккей

Алекс Дебринкет хочет зарабатывать почти 9 миллионов долларов по новому контракту.

У 25-летнего нападающего завершился контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента с правом на арбитраж.

«Оттава» больше месяца пытается найти варианты обмена Алекса Дебринкета в другой клуб.

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что сторона хоккеиста запрашивает восьмилетний контракт с зарплатой в размере 8,77 миллиона долларов в год.

Отмечается, что «Сенаторс» разрешили агенту нападающего провести предварительные переговоры с тремя клубами НХЛ, но они не принесли результата, потому что никто не согласился давать игроку такие условия.

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

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7 комментариев

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T.T.
А Нюла не так уж и много просит, оказывается
+12
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Kirill HG
Смешно. А если кто-нибудь выдаст ему подобное, будет еще смешнее.
+4
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Дмитрий Кутузов
Если Дюбуа получил 8,5, а Дебринкэт хочет почти 9 (и наверняка найдется клуб, который ему эти деньги даст), то сколько должен просить по новому контракту МакДэвид?! 20?
+4
-1
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Дмитрий Кутузов
Ответ Kirill HG
Смешно. А если кто-нибудь выдаст ему подобное, будет еще смешнее.
И ведь найдется генменеджер, который бросит в него мешком денег...
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kostya187
Геморрой пока только получили с этим Дебринкетом.
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Maxim Shumov
А почему не 12 миллионов? За 66 очков можно было и столько запросить, франчайз все-таки.
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Aviator92
Ответ Kirill HG
Смешно. А если кто-нибудь выдаст ему подобное, будет еще смешнее.
Эм, ну, так, навскидку, несколько примеров контрактов, подписанных с нападающими топ-6 за последние 12 месяцев: Дюбуа $8,5М, Томас и Кайру - по $8,125М, Гертл $8,137М, Майер $8,8М, Барзэл $9,135М. Смотри не лопни от смеха
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