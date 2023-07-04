Дебринкет хочет 8-летний контракт с зарплатой 8,77 млн долларов в год. Три клуба НХЛ отказались давать ему такие условия

Алекс Дебринкет хочет зарабатывать почти 9 миллионов долларов по новому контракту.

У 25-летнего нападающего завершился контракт со средней зарплатой 6,4 миллиона долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента с правом на арбитраж.

« » больше месяца пытается найти варианты обмена в другой клуб.

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что сторона хоккеиста запрашивает восьмилетний контракт с зарплатой в размере 8,77 миллиона долларов в год.

Отмечается, что «Сенаторс» разрешили агенту нападающего провести предварительные переговоры с тремя клубами НХЛ, но они не принесли результата, потому что никто не согласился давать игроку такие условия.

Дебринкет набрал 66 (27+39) очков при полезности «минус 31» в 82 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.