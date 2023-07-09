Плющев о Федотове: «К октябрю будет как конфетка в воротах. Иван закалился и восстановит кондиции на предсезонке»

Теги ЦСКА Владимир Плющев КХЛ Иван Федотов Хоккей

Владимир Плющев рассказал, когда Иван Федотов наберет оптимальную форму.

Накануне вратарь подписал 2-летний контракт с ЦСКА.

— Как скоро Иван сможет вернуться на прежний уровень?

— Уверен, Иван закалился с учетом своего характера, жизненного опыта, который он получил, в отличие от многих других хоккеистов. Его мастерство было на порядок выше, чем у других, он свои кондиции восстановит в скором времени благодаря упорной работе на предсезонном сборе.

Думаю, к октябрю Иван будет как конфетка в воротах, — сказал бывший главный тренер сборной России.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Глумится...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MosesPray
Пожелаем удачи, талант пропасть не должен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Конфеты делятся на два типа:
1. Вкусные
2. Эти можете сами кушать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий