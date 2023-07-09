Плющев о Федотове: «К октябрю будет как конфетка в воротах. Иван закалился и восстановит кондиции на предсезонке»
Владимир Плющев рассказал, когда Иван Федотов наберет оптимальную форму.
Накануне вратарь подписал 2-летний контракт с ЦСКА.
— Как скоро Иван сможет вернуться на прежний уровень?
— Уверен, Иван закалился с учетом своего характера, жизненного опыта, который он получил, в отличие от многих других хоккеистов. Его мастерство было на порядок выше, чем у других, он свои кондиции восстановит в скором времени благодаря упорной работе на предсезонном сборе.
Думаю, к октябрю Иван будет как конфетка в воротах, — сказал бывший главный тренер сборной России.
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