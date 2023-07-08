Карандин о матче ЦСКА и «Филадельфии» в 1976 году: «Самое поганое, что НХЛ назначила судьей мошенника. Что он творил! Хотел по морде ему надавать»

Юрий Карандин вспомнил о матче ЦСКА и «Филадельфии» в Суперсерии-1976.

Игра завершилась победой «Флайерс» со счетом 4:1.

– К концу серии, когда стало уже ясно, что НХЛ проигрывает, североамериканцы стали муссировать такую тему: в последнем матче встречается « » – обладатель Кубка Стэнли и чем­пион Советского Союза – ...

– Кто победит, у того и хоккей лучший в мире.

– Именно так. Но самое поганое, что они назначили главным судьей человека, который за мошенничество в был отстранен и даже лишен положенной пенсии – Ллойда Гилмора. Что он творил на льду! Я работал линейным, и у меня было такое желание, как у честного человека, сибиряка, подъехать и по морде ему надавать. Пытался пробраться к канадцу во время игры и высказать на английском, что все думаю. Но, как только я появлялся рядом, Гилмор сразу уезжал на противоположную сторону.

– Чувствовал, наверное, чем все может закончиться.

– Да, практически убегал. Конечно, все помнят момент, когда ван Имп так врезал Харламову, что его еле подняли. Но там много таких эпизодов: «летчики» делали все, чтобы сломать команду – победа любой ценой… И тогда Локтев увел армейцев с площадки.

Но хоккей в те годы был делом политическим, им увлекались самые верхи. Вмешался наш консул в Филадельфии, который присутствовал на матче: «Константин Борисыч, верните команду, доиграйте. Не надо скандалов!»

– Отказать такой просьбе трудно.

– Конечно. И армейцы вернулись, игра закончилась поражением ЦСКА 1:4, начались хвалебные оды в адрес «Флайерс»: мол, они доказали, что НХЛ – сильнейшая лига и все такое. Но внимание к армейцам тоже было огромное. Помню, кто-то из североамериканских журналистов спросил Локтева: «Что нужно сделать, чтобы победить русских?» Тот коротко ответил: «Надо быть русскими»… Ну а в целом серия была омрачена только одним матчем, все остальное прошло на высоком уровне, – рассказал бывший советский арбитр.