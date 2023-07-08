Карандин о матче ЦСКА и «Филадельфии» в 1976 году: «Самое поганое, что НХЛ назначила судьей мошенника. Что он творил! Хотел по морде ему надавать»

Теги ЦСКА судьи Филадельфия НХЛ суперсерия Валерий Харламов Юрий Карандин Константин Локтев чемпионат СССР Хоккей

Юрий Карандин вспомнил о матче ЦСКА и «Филадельфии» в Суперсерии-1976.

Игра завершилась победой «Флайерс» со счетом 4:1. 

– К концу серии, когда стало уже ясно, что НХЛ проигрывает, североамериканцы стали муссировать такую тему: в последнем матче встречается «Филадельфия» – обладатель Кубка Стэнли и чем­пион Советского Союза – ЦСКА...

– Кто победит, у того и хоккей лучший в мире.

– Именно так. Но самое поганое, что они назначили главным судьей человека, который за мошенничество в НХЛ был отстранен и даже лишен положенной пенсии – Ллойда Гилмора. Что он творил на льду! Я работал линейным, и у меня было такое желание, как у честного человека, сибиряка, подъехать и по морде ему надавать. Пытался пробраться к канадцу во время игры и высказать на английском, что все думаю. Но, как только я появлялся рядом, Гилмор сразу уезжал на противоположную сторону.

– Чувствовал, наверное, чем все может закончиться.

– Да, практически убегал. Конечно, все помнят момент, когда ван Имп так врезал Харламову, что его еле подняли. Но там много таких эпизодов: «летчики» делали все, чтобы сломать команду – победа любой ценой… И тогда Локтев увел армейцев с площадки.

Но хоккей в те годы был делом политическим, им увлекались самые верхи. Вмешался наш консул в Филадельфии, который присутствовал на матче: «Константин Борисыч, верните команду, доиграйте. Не надо скандалов!»

– Отказать такой просьбе трудно.

– Конечно. И армейцы вернулись, игра закончилась поражением ЦСКА 1:4, начались хвалебные оды в адрес «Флайерс»: мол, они доказали, что НХЛ – сильнейшая лига и все такое. Но внимание к армейцам тоже было огромное. Помню, кто-то из североамериканских журналистов спросил Локтева: «Что нужно сделать, чтобы победить русских?» Тот коротко ответил: «Надо быть русскими»… Ну а в целом серия была омрачена только одним матчем, все остальное прошло на высоком уровне, – рассказал бывший советский арбитр. 

3 комментария

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Strannix
Ответ sk0208827
Сибиряк - честный человек. Россия - свой божий путь. Запад - поклонники Сатаны. и т д. и т. п 🤦
100%
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Анатолий Григорьев
Вы этот матч видели?
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