Шолохов и «Трактор» подписали новый 2-летний контракт на 8 млн рублей (Metaratings)

Теги Трактор КХЛ Марсель Шолохов деньги Хоккей

Марсель Шолохов продолжит выступать за «Трактор».

25-летний форвард подписал новый 2-летний контракт с клубом на 8 млн рублей, сообщает Metaratings.ru.

Шолохов находился в статусе ограниченно свободного агента.

Нападающий – воспитанник «Трактора», дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2015/16 и всю карьеру провел в родном клубе.

В прошлом сезоне Шолохов провел в КХЛ лишь 9 матчей, не отметившись результативными действиями, в 34 играх в ВХЛ за «Челмет» на его счету 16 (9+7) очков.

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