Запалата Фукале в «Тракторе» – 40 млн рублей в год («СЭ»)
Зак Фукале заработает 80 миллионов рублей в «Тракторе».
Сегодня челябинский клуб объявил о подписании 28-летнего вратаря. Контракт с ним рассчитан на 2 сезона.
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата канадца составит 40 миллионов рублей в год.
В прошедшем сезоне Фукале выиграл Кубок Колдера вместе с фарм-клубом «Вашингтона» «Херши», сыграв два матча в плей-офф. В регулярном чемпионате АХЛ канадец провел 38 матчей, пропуская в среднем 2,54 шайбы и отражая 90,2% бросков.
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