Запалата Фукале в «Тракторе» – 40 млн рублей в год («СЭ»)

Зак Фукале заработает 80 миллионов рублей в «Тракторе».

Сегодня челябинский клуб объявил о подписании 28-летнего вратаря. Контракт с ним рассчитан на 2 сезона.

По информации « », зарплата канадца составит 40 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне выиграл Кубок Колдера вместе с фарм-клубом «Вашингтона» «Херши», сыграв два матча в плей-офф. В регулярном чемпионате АХЛ канадец провел 38 матчей, пропуская в среднем 2,54 шайбы и отражая 90,2% бросков.