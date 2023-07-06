Запалата Фукале в «Тракторе» – 40 млн рублей в год («СЭ»)

Теги Трактор КХЛ Зак Фукале Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зак Фукале заработает 80 миллионов рублей в «Тракторе».

Сегодня челябинский клуб объявил о подписании 28-летнего вратаря. Контракт с ним рассчитан на 2 сезона. 

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата канадца составит 40 миллионов рублей в год. 

В прошедшем сезоне Фукале выиграл Кубок Колдера вместе с фарм-клубом «Вашингтона» «Херши», сыграв два матча в плей-офф. В регулярном чемпионате АХЛ канадец провел 38 матчей, пропуская в среднем 2,54 шайбы и отражая 90,2% бросков.

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