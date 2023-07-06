Коробкин о 0-4 в серии: «Металлург» играл лучше «Авангарда». У них залетали голы. Не скажу, что мы упали в грязь лицом»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Егор Коробкин Хоккей

Егор Коробкин заявил, что «Металлург» играл лучше «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

«Металлург» проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

– Смотреть с трибун, как команда проигрывает в серии 0-4, еще болезненнее, чем проигрывать самому?

– Однозначно. На трибунах тратишь еще больше нервов. Я тогда понял тренеров, которые нервничают больше, чем хоккеисты, и получают больше седых волос.

Смотреть очень тяжело все матчи. Верю, что все в команде сделали правильные выводы. В новом сезоне постараемся не наступать на те же грабли и сыграть гораздо лучше. 

– Что не получилось у «Металлурга» в серии с «Авангардом»?

– Как бы жестко ни звучало: с «Автомобилистом» больше везло нам – удача была на нашей стороне.

А с «Авангардом» получилось наоборот. Не скажу, что мы играли плохо. Считаю даже, что мы играли лучше омичей. Но у них залетали голы, а у нас не получалось забить, даже если мы перебрасывали соперника.

Шайбы в овертайме надламывали – это сказывалось на следующих матчах. Психологически команда проседала. Подвела реализация моментов.

Местами отвернулась удача, но это происходит не просто так. Возможно, где-то недоработали или что-то делали неправильно.

– 0-4 в серии – серьезный удар для команды? Вляпались в историю, установили антирекорд клуба. 

– Это всего лишь цифры.

По игре я бы не сказал, что мы проиграли вчистую. Это лишь цифра, которая бросается в глаза. По игре я не скажу, что мы упали в грязь лицом, – сказал нападающий «Металлурга» Егор Коробкин.

6 комментариев

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Константин Юшкевич
Кринж. Махать кулаками после драки
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Олег
Чего уж там, надеюсь выводы зделаны ...
Тренер новый, так что вперёд...
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5kywn5cddd
Кто такой Коробкин!? Это такой кринж! Чисто на классе Ава прошел без вариков
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Dmitriy Aprosin
Конечно вы лучше😂не фартануло ну..4:0 то
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oldgordon
Самое красивое в игре - это счет на табло. Может не повезти в отдельно взятой игре, но результат 4:0 в серии говорит сам за себя.
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Alexey Alexeev
Откуда они вылезли ? Парень из Сибири, Короткие этот...
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