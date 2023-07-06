Коробкин о 0-4 в серии: «Металлург» играл лучше «Авангарда». У них залетали голы. Не скажу, что мы упали в грязь лицом»

Егор Коробкин заявил, что «Металлург» играл лучше «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

«Металлург» проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

– Смотреть с трибун, как команда проигрывает в серии 0-4, еще болезненнее, чем проигрывать самому?

– Однозначно. На трибунах тратишь еще больше нервов. Я тогда понял тренеров, которые нервничают больше, чем хоккеисты, и получают больше седых волос.

Смотреть очень тяжело все матчи. Верю, что все в команде сделали правильные выводы. В новом сезоне постараемся не наступать на те же грабли и сыграть гораздо лучше.

– Что не получилось у «Металлурга» в серии с « »?

– Как бы жестко ни звучало: с «Автомобилистом» больше везло нам – удача была на нашей стороне.

А с «Авангардом» получилось наоборот. Не скажу, что мы играли плохо. Считаю даже, что мы играли лучше омичей. Но у них залетали голы, а у нас не получалось забить, даже если мы перебрасывали соперника.

Шайбы в овертайме надламывали – это сказывалось на следующих матчах. Психологически команда проседала. Подвела реализация моментов.

Местами отвернулась удача, но это происходит не просто так. Возможно, где-то недоработали или что-то делали неправильно.

– 0-4 в серии – серьезный удар для команды? Вляпались в историю, установили антирекорд клуба.

– Это всего лишь цифры.

По игре я бы не сказал, что мы проиграли вчистую. Это лишь цифра, которая бросается в глаза. По игре я не скажу, что мы упали в грязь лицом, – сказал нападающий « » .