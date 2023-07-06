Коробкин о «Металлурге»: «Некоторые ребята снизили требования к себе. Кто-то остался на уровне прошлого сезона, пока другие команды прогрессировали»

Егор Коробкин считает, что игроки «Металлурга» снизили требования к себе в прошлом сезоне.

– Год назад большая часть игроков бились в финале с ЦСКА. В прошлом сезоне – только вылет во втором раунде от «Авангарда». Что изменилось в команде?

– Ребята в разных интервью говорили, что пришли перед сезоном в раздевалку, а будто бы из нее и не уходили. Мы не отдохнули друг от друга.

Буду говорить жестко: некоторые ребята снизили требования к себе. Нужно двигаться дальше и расти, а кто-то остался на уровне прошлого сезона, пока другие команды прогрессировали.

Плюс изменился тренерский состав. Ушли помощники главного тренера. В финальный год подобрался классный тренерский состав.

Сложилась отличная коммуникация – все это привело к такому результату. Плюс мы впервые столкнулись с длинным чемпионатом. В сезоне-2021/2022 перед плей-офф была пауза.

Мы хорошо отдохнули и съездили на продуктивные сборы. В прошлом сезоне паузы не было, и мы попали в яму, из которой сложно выбираться.

Длинная регулярка – новый опыт для всех. Никто не понимал, как выстраивать тренировочный процесс и готовиться самим.

Думаю, после прошлого сезона мы сделали правильные выводы и все исправится. Верю в это, – сказал нападающий « » .