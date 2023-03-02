и Данис Зарипов планируют провести прощальные матчи в Магнитогорске и Казани.

Об этом сообщил Мозякин.

– Мы видели прощальный матч Даниса Зарипова. Когда состоится церемония, посвященная окончанию вашей карьеры?

– Сейчас я могу сказать, что мы планируем сделать ее летом. Но мы хотели провести два матча: в Магнитогорске и Казани. Обсуждали это с Данисом. Мы готовим мероприятие, но пока говорить конкретно о датах рано.

– Насколько это будет масштабное событие? Планируете приглашать иностранных игроков?

– Мы общаемся с ребятами. Посмотрим, кто сможет, а кто – нет. Сейчас тяжело загадывать на месяцы вперед. Все зависит от самих ребят.

Хотелось бы увидеть и ребят из – того же Женю Малкина. Хотелось бы, конечно, чтобы это мероприятие получилось масштабным, – сказал бывший нападающий « », а ныне директор по развитию молодежи клуба.

Мозякин завершил карьеру игрока в июле 2021 года, Зарипов – 24 февраля 2023 года.