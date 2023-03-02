Мозякин и Зарипов планируют провести прощальные матчи в Магнитогорске и Казани: «Хотелось бы увидеть ребят из НХЛ – того же Женю Малкина»

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Сергей Мозякин Евгений Малкин НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Мозякин и Данис Зарипов планируют провести прощальные матчи в Магнитогорске и Казани.

Об этом сообщил Мозякин.

– Мы видели прощальный матч Даниса Зарипова. Когда состоится церемония, посвященная окончанию вашей карьеры?

– Сейчас я могу сказать, что мы планируем сделать ее летом. Но мы хотели провести два матча: в Магнитогорске и Казани. Обсуждали это с Данисом. Мы готовим мероприятие, но пока говорить конкретно о датах рано.

– Насколько это будет масштабное событие? Планируете приглашать иностранных игроков?

– Мы общаемся с ребятами. Посмотрим, кто сможет, а кто – нет. Сейчас тяжело загадывать на месяцы вперед. Все зависит от самих ребят.

Хотелось бы увидеть и ребят из НХЛ – того же Женю Малкина. Хотелось бы, конечно, чтобы это мероприятие получилось масштабным, – сказал бывший нападающий «Металлурга», а ныне директор по развитию молодежи клуба.

Мозякин завершил карьеру игрока в июле 2021 года, Зарипов – 24 февраля 2023 года.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The world champion 1998
Хотите чтобы, напоследок, он вас поцентрил? Неплохо, неплохо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий