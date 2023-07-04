Алексей Кудашов: «Гусев – самолюбивый игрок, уперся, ждет НХЛ, его партнеры стали суперзвездами. Никита понимает: идет негатив, что он «безногий»

Алексей Кудашов оценил возможность перехода Никиты Гусева в «Динамо».

– Звездный форвард может перейти в « ». Как вы думаете, подходит ли он по стилю вашему клубу?

– Мнений может быть много, и они всегда разные. Но я знаю Никиту. В моих глазах он – самолюбивый игрок. И неслучайно Гусев сейчас уперся, ждет НХЛ.

Его партнеры, как тот же Никита Кучеров, давно стали суперзвездами. А вот Гусев никак не может проявить себя на этом уровне.

Хотя первый сезон в «Нью-Джерси» у него был неплохим. Так вот Никита хочет доказать, что его напрасно недооценивают.

Но он понимает, что за ним сейчас идет некая слава, когда его перетирают-переминают, идет негатив, что он «безногий»…

А думаете, Гусева не цепляет, когда о нем говорят, что ему не хватает движения? Я как-то разговаривал об этом с Никитой. Он хочет доказать, что по-прежнему для всех является примером.

– За четыре года, с Пхенчхана-2018 до Пекина-2022, сильно ли изменился Гусев?

– Я не был на корейской Олимпиаде, но работал в СКА в 2018 году, когда там играл Никита… Думаю, что сравнивать напрямую не стоит.

Потому что команды были совсем разные. Перед Пхенчханом в КХЛ привезли много ребят из НХЛ. В той сборной играли Дацюк, Ковальчук, Капризов, Войнов… Была возможность натренировать хоккеистов в составах СКА и ЦСКА.

Ну, а в Пекин мы брали только тех, кто выступал в – и был без ковида. Ряд игроков возмущался, что их не взяли.

Но они приехали в таком состоянии из-за ковида, что даже тренироваться толком не могли. Тот же Кирилл Марченко потом даже плей-офф пропустил. Это так болезнь ударила.

Одного хотим заявить – бац, он заболел. Другой – тоже. В целом фон вокруг сборной России перед Пекином был очень тяжелым.

Ну, а Гусев остался прежним. Так получилось, что на Олимпиаде-2022 он должен был сам тащить на себе команду. Но он, скорее, хорош в том, чтобы подыграть, помочь, создать.

Образно говоря, Гусев хорошо играет на рояле. Но должны быть и те, кто этот рояль таскает.

– Есть ли они в «Динамо»?

– У нас очень много таких ребят. У нас рабочая команда. Но я не согласен с теми, кто говорит, что Гусев не сможет вписаться в наш состав, – сказал главный тренер «Динамо» .