Хелм завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ. Форвард выиграл 2 Кубка Стэнли – с «Детройтом» и «Колорадо»

Даррен Хелм завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ.

36-летний форвард – двукратный обладатель Кубка Стэнли. Он выиграл трофей с « » в 2008 году и с « » в 2022-м.

Всего в лиге Хелм провел 823 матча и набрал 266 (119+147) очков.

В розыгрышах Кубка Стэнли – 103 игры и 26 (13+13) баллов.

В минувшем сезоне нападающий боролся с травмами и провел только 11 матчей в регулярном чемпионате и 1 в плей-офф.

Хелм выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 4-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом