Хелм завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ. Форвард выиграл 2 Кубка Стэнли – с «Детройтом» и «Колорадо»

Теги Кубок Стэнли Детройт Колорадо НХЛ Даррен Хелм Хоккей

Даррен Хелм завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ.

36-летний форвард – двукратный обладатель Кубка Стэнли. Он выиграл трофей с «Детройтом» в 2008 году и с «Колорадо» в 2022-м. 

Всего в лиге Хелм провел 823 матча и набрал 266 (119+147) очков. 

В розыгрышах Кубка Стэнли – 103 игры и 26 (13+13) баллов. 

В минувшем сезоне нападающий боролся с травмами и провел только 11 матчей в регулярном чемпионате и 1 в плей-офф. 

Хелм выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 4-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом

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1 комментарий

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гилберт
Классный форвард. Очень динамичный.
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