Хелм выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 4-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом

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Форвард «Колорадо» Даррен Хелм выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого.

35-летний нападающий впервые стал обладателем трофея с «Детройтом» в 2008 году. 

До него всего у трех игроков в истории НХЛ была пауза в 14+ лет между победами в Кубке Стэнли. 

Это Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и «Детройт»-2002), Марк Рекки (15 лет, «Питтсбург»-1991 и «Каролина»-2006) и Билл Герин (14 лет, «Нью-Джерси»-1995 и «Питтсбург»-2009). 

В победном плей-офф Хелм провел все 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков. 

Форвард «Колорадо» Хелм забил в финале впервые с 2009 года. 4762 дня между голами – 4-й перерыв в истории

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