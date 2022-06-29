Хелм выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 4-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом

Форвард «Колорадо» Даррен Хелм выиграл второй через 14 лет после первого.

35-летний нападающий впервые стал обладателем трофея с «Детройтом» в 2008 году.

До него всего у трех игроков в истории была пауза в 14+ лет между победами в Кубке Стэнли.

Это Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и -2002), (15 лет, «Питтсбург»-1991 и «Каролина»-2006) и (14 лет, «Нью-Джерси»-1995 и «Питтсбург»-2009).

В победном плей-офф Хелм провел все 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Форвард «Колорадо» Хелм забил в финале впервые с 2009 года. 4762 дня между голами – 4-й перерыв в истории