Ландескуг о Хелме: «Помню, как еще подростком видел его по ТВ в тех финалах «Детройта». Очень приятно играть с ним»

выделил вклад Даррена Хелма в игру «Колорадо».

35-летний нападающий стал автором решающего гола в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (4-2, 3:2 в шестом матче).

Он отличился за 6 секунд до окончания третьего периода. Хелм проводит в «Эвеланш» первый сезон, а до этого играл только за «Детройт».

«Никто другой не заслуживал этого так, как он. Вы говорите о его отношении к делу, но знаете, это парень, который приходит на каток с улыбкой на лице, ладит со всеми, подает пример.

Конечно же, он давно в лиге. Я помню, как еще подростком в Швеции видел его по ТВ в тех финалах «Детройта» (2008 и 2009 годы – прим. Sports.ru). Очень приятно играть с ним», – сказал капитан «Эвеланш».

35-летний Хелм – самый возрастной автор решающего гола в серии в истории «Колорадо». До этого сезона он всю карьеру играл за «Детройт»