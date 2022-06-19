Форвард «Колорадо» Хелм забил в финале впервые с 2009 года. 4762 дня между голами – 4-й перерыв в истории

Форвард Даррен Хелм забил в финале впервые с 2009 года.

35-летний нападающий стал автором пятой шайбы «Эвеланш» во втором матче финала Кубка Стэнли с (7:0, 2-0).

Это его первый гол в финалах с 4 июня 2009 года, тогда он играл за «Детройт» и забил «Питтсбургу».

4762 дня между голами в финалах – 4-й по продолжительности перерыв в истории .

Больше было только у Марка Рекки (5494, 1991 – «Питтсбург», 2006 – «Каролина»), Дино Сиссарелли (5144, 1981 – «Миннесота», 1995 – ) и (4860, 2007 – «Анахайм», 2020 – «Даллас»).

Добавим, что в этом матче Хелм стал самым активным в силовой борьбе с 12 хитами.