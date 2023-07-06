СКА обменяет Попугаева, Алтыбармакяна, Солянникова и еще 6 игроков в «Ладу» на денежную компенсацию (Metaratings)

Теги Лада СКА возможные переходы КХЛ Андрей Алтыбармакян Никита А. Попугаев Георгий Солянников Хоккей

9 игроков СКА перейдут в «Ладу».

Петербуржский клуб обменяет девять хоккеистов на денежную компенсацию, сообщает Metaratings.ru. В частности, в список войдут нападающие Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев, а также защитник Георгий Солянников.

В прошедшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний Алтыбармакян провел 48 матчей за СКА и «Сочи» и набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «-1».

На счету 24-летнего Попугаева 54 матча регулярного чемпионата и 18 (9+9) очков при показателе полезности «+9». 

28-летний Солянников провел 25 игр в минувшем регулярном сезоне и набрал 2 (0+2) балла при показателе полезности «+1». 

Директор «Лады»: «Будем сотрудничать со СКА, возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб. Мы постоянно на связи с Ротенбергом»

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24 комментария

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Evg831
Мы не фарм клуб, просто будем иногда давать практику игрокам СКА, а когда Ротенберг попросит обменяем обратно
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Valentin Yurievich
карманная лига Йозика
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Диандерталец
Невозможно устроить бойкот СКА и сделать вид, что этого клуба не существует. Самое страшное оружие против них - это игнорирование. И вот я, дурак, сижу и пишу сейчас комментарий под этой новостью.
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Кеша
Пошла жара ! Мы не фарм говорил бывший функционер ска , а ныне генеральный менеджер Лады Рафик Якубов . Почему молчат Третьяк , Морозов , Фетисов ? Какую-то пургу нам несут про Индию . Почему такие вопиющие моменты замалчиваются ? Надеюсь денежная компенсация будет 1 тысяча рублей за каждого . Откуда у бедной Лады деньги . Уверен, что болельщики в восторге от такого шапито . Я всегда хотел видеть ЛАДУ в КХЛ. Но не такую карманную Ладу мечтал увидеть. Просто сливают игроков , как в канаву .
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norg
Ответ Valentin Yurievich
карманная лига Йозика
Витязь, Спартак, Динамо Мн, Сочи, Лада
Скоро все середняки будут фармами для "воспитанников" СКА
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Ковид 07.10.52
Ответ Valentin Yurievich
карманная лига Йозика
Теперь стало ясно зачем Ладу в кхл вернули...
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Венер Кучербаев
ну ничё, скоро ещё фарм-клуб в Индии откроется, будет куда отправить лишних игроков.
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цэсемьэр
аххах, ромкин круговорот талантов в действии😁
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Павел Гаврош
Как и говорили после окончания сезона что Лада это ещё один фарм СКА.
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Ковид 07.10.52
Вот еще один ручной клуб организовали...и вот госсредства бросают из одного кармана в другой...дали питерские во власти денег на бюджет Ладе, а теперь сунули своих игроков и вернули часть обратно в свою игрушку...Вот такая у нас кхл равных возможностей...тьфу...
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norg
Долго держались СКА, я ждал раньше ))

Как вот можно за это болеть?
Как и за Ладу, это же не тот клуб с историей, сейчас обычный фарм питерского клоуна
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Павел Гаврош
Ответ Evg831
Мы не фарм клуб, просто будем иногда давать практику игрокам СКА, а когда Ротенберг попросит обменяем обратно
Ну или когда надо сольем игру
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HockeyMan
Ответ Владимир
Да пусть бесится...Может когда-нибудь успокоится!!! Как не крути, при нём ска кубок никогда не возьмут!!
И это безумно радует )))
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Ковид 07.10.52
Ответ Evg831
Мы не фарм клуб, просто будем иногда давать практику игрокам СКА, а когда Ротенберг попросит обменяем обратно
И попробуй супротив пойти...отключат газ, простите доступ к госсредствам...
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Роман Кириченко
Cегодня день абсурдных трансферов с участием Питера, что ли
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Космический Котик
Хорошо так из одного кармана в другой перекладывать) Конкуренция, хули, уровень лиги растёт! )
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Sever12
больше всего сочувствую болельщикам лады, уж лучше в ВХЛ но сами себе хозяева, чем в КХЛ быть под Кучерявым шизиком, Лада никогда ничего де добьется в КХЛ, как и Сочи и Витязь, потому что как только в этих командах появляются результативные игроки, связки, голкиперы, они сразу чудесным образом обмениваются в СКА на какой-нибудь шлак, из других команд они уводят игроков хотябы в межсезонье, а этих дербанят прям во время чемпиона, рассчитывать на результаты не стоит ребята. СКА -срамота
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вован63
Ска это ещё один цирк Питера.
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йозе марино
ске - главный позор российского хоккея, как и их болельщики..главные лицимеры на этом ресурсе
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hemsky
СКА такой фигней занимается... ну очевидно что Алтыбармакян должен в Сочи играть, зачем его забирали то...
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йозе марино
Демидова и Мичкова видимо слабо обменять, вдруг седьмое звено просядет..
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carden81
Просто цирк...
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Владимир
Да пусть бесится...Может когда-нибудь успокоится!!! Как не крути, при нём ска кубок никогда не возьмут!!
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norg
Ответ Диандерталец
Невозможно устроить бойкот СКА и сделать вид, что этого клуба не существует. Самое страшное оружие против них - это игнорирование. И вот я, дурак, сижу и пишу сейчас комментарий под этой новостью.
Скорее поможет бойкот со стороны болельщиков на матчах со СКА
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