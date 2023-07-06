СКА обменяет Попугаева, Алтыбармакяна, Солянникова и еще 6 игроков в «Ладу» на денежную компенсацию (Metaratings)

9 игроков СКА перейдут в «Ладу».

Петербуржский клуб обменяет девять хоккеистов на денежную компенсацию, сообщает Metaratings.ru. В частности, в список войдут нападающие и , а также защитник .

В прошедшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 24-летний Алтыбармакян провел 48 матчей за СКА и «Сочи» и набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «-1».

На счету 24-летнего Попугаева 54 матча регулярного чемпионата и 18 (9+9) очков при показателе полезности «+9».

28-летний Солянников провел 25 игр в минувшем регулярном сезоне и набрал 2 (0+2) балла при показателе полезности «+1».

Директор «Лады»: «Будем сотрудничать со СКА, возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб. Мы постоянно на связи с Ротенбергом»