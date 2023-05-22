15 игроков СКА могут перейти в «Ладу» (Михаил Зислис)

15 игроков СКА в межсезонье могут перейти в «Ладу».

Об этом сообщает журналист « » Михаил Зислис.

«Узнал о существовании некоего списка из игроков СКА, в который входит до 15 человек, на усиление «Лады». Говорят, фамилии в нем несколько раз менялись.

После того как петербургский клуб окончательно определится с теми, на кого не будет рассчитывать в будущем сезоне, трансферная активность на рынке должна возрасти. Эффект домино», – написал Зислис.

Ранее стало известно, что в клуб из Тольятти перейдут форварды СКА Никита Попугаев и .

Директор «Лады»: «Мы не будем фарм-клубом СКА. Первые сильные новички появятся через два-три дня»