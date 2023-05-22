15 игроков СКА могут перейти в «Ладу» (Михаил Зислис)
15 игроков СКА в межсезонье могут перейти в «Ладу».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Узнал о существовании некоего списка из игроков СКА, в который входит до 15 человек, на усиление «Лады». Говорят, фамилии в нем несколько раз менялись.
После того как петербургский клуб окончательно определится с теми, на кого не будет рассчитывать в будущем сезоне, трансферная активность на рынке КХЛ должна возрасти. Эффект домино», – написал Зислис.
Ранее стало известно, что в клуб из Тольятти перейдут форварды СКА Никита Попугаев и Дмитрий Бучельников.
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