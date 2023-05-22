15 игроков СКА могут перейти в «Ладу» (Михаил Зислис)

Теги Лада СКА возможные переходы КХЛ Никита А. Попугаев Спорт-Экспресс Дмитрий Бучельников Хоккей

15 игроков СКА в межсезонье могут перейти в «Ладу».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Узнал о существовании некоего списка из игроков СКА, в который входит до 15 человек, на усиление «Лады». Говорят, фамилии в нем несколько раз менялись.

После того как петербургский клуб окончательно определится с теми, на кого не будет рассчитывать в будущем сезоне, трансферная активность на рынке КХЛ должна возрасти. Эффект домино», – написал Зислис.

Ранее стало известно, что в клуб из Тольятти перейдут форварды СКА Никита Попугаев и Дмитрий Бучельников.

Директор «Лады»: «Мы не будем фарм-клубом СКА. Первые сильные новички появятся через два-три дня»

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65 комментариев

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Габорик
Короче это даже не фарм, а Тольяттинский филиал :)
+103
0
+103
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Приорат70
Ответ Габорик
Короче это даже не фарм, а Тольяттинский филиал :)
СКА-Приора
+60
-2
+58
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Sever12
Нифасе...у кучерявого теперь два фарма в КХЛ😳???
+54
-1
+53
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Beton1922
Ответ Габорик
Короче это даже не фарм, а Тольяттинский филиал :)
СКАльяттинская Лада
+39
0
+39
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Серый
Ответ Sever12
Нифасе...у кучерявого теперь два фарма в КХЛ😳???
четыре
+38
-1
+37
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Серый
Ответ avcgloronalduMU
весь список
Сочи, Лада, Витязь, Спартак
+34
-1
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GoodZilla
Ха-ха-ха!!! Какое же дно!!!!
+34
-2
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Кеша
Система СКА в действии. В 2016 году СКА купил в полном составе МХК Спартак и 16 человек основы Спартака. Когда -то нужно и сгружать куда -то . Рафик Якубов - « Мы никогда не будем фармом СКА». Точка .
+26
0
+26
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Кеша
Долго страна искала такого хоккейного функционера. Призывы в ЦСКА и Динамо в советские годы это детский лепет по сравнению с тем , что сейчас творит СКА.
+28
-2
+26
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Booligan
Гендиректор Лады: мы не будем фарм-клубом ска. Мы будем фарм-клубом его фарм-клуба
+18
0
+18
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Andrey w
А мы ты думаем куда же наподписывали , а тут новый фарм появился) Сочи , Витязь , теперь еще Лада . Жесть конечно вот как обходят потолок , просто заводят новую команду . Цирк полный.
+17
-1
+16
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oldgordon
Скоро будут разыгрывать чемпионат СКА
+14
-1
+13
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Олег Карпов
есть ли в Питере не мерзкие спортивные команды?
+13
-2
+11
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The next One
Просто дно конечно а не лига.
+11
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Шорох
)))
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Andrey w
А еще Сокол собирается , тоже новый фарм системного)
+8
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Алексей Иванов
Сочи, Витязь, Спартак, Лада. Кто еще фармы? Плюс. Два клуба в МХЛ и ВХЛ
+6
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Crenk
От жадности набрали
+6
0
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Andrey w
Ответ Marienburg
И как это помогает обходить потолок, если находящимся в заявке СКА все равно нельзя платить больше 900?
Будут обкатывать игроков и менять потом на тех кто не понравился у себя . Причем в любой момент . Все мы помним Витязь где просто забрали всех топ игроков в момент . Ничего странного да , просто команда разом отдала 4 своих топ игрока по сезону?)
+5
0
+5
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Lanc
Надо скупить всех игроков КХЛ, а потом всех продать обратно, но уже с пунктом в договоре, запрещающим забивать в играх против СКА.
+6
-2
+4
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srs
Это драфт расширения по кахаэловски?
+4
0
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Приорат70
Ответ Дмитрий9779
Похоже на бред от ненавидящего СКА Зислиса,но если это правда то какую-то фигню уже творят.
Бред или правда, увидим. Важнее, что нынешняя ситуация в СКА сама провоцирует такие вбросы. Во многом напоминает затоваренность Зенита пятилетней давности, когда от Цаллагова, Набиуллина и вообще всей компании неликвида пришлось избавляться похожим образом
+4
0
+4
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Серый
Ответ Caniball
Ну по Спартаку они только Никишина от туда забрали, а в замен отдали пачку молодежи. На этом все.
Только вот ни один другой клуб лиги не смог бы обменять мешок г.на на топ-защитника и будущую звезду.
+4
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Александр Романов
Это просто ска какой то
+3
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HockeyMan
Ответ Metallurg111
Три же. Сочи, Витязь и вот Лада
А Спартак?)
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