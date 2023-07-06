«Айлендерс» подписали Жюльена Готье на 2 года, Кульмана и Пиньо – на один

«Айлендерс» подписали троих игроков.

В клуб из Нью-Йорка перешел нападающий . 25-летний канадец подписал контракт на 2 года.

Также « » заключили двусторонние контракты на один год с форвардами Карсоном Кульманом и Брайном Пиньо.

В минувшем сезоне НХЛ Готье выступал за «Рейнджерс» и «Оттаву». В рамках регулярного чемпионата он провел 57 матчей и набрал 14 (9+5) очков при показателе полезности «-6».

Кульман в прошлом сезоне играл за «Сиэтл» и «Виннипег». 27-летний хоккеист набрал 7 (3+4) баллов в 47 играх.

Пиньо в сезоне-2022/23 играл за «Ютику» в АХЛ. Он набрал 28 (10+18) очков в 53 матчах.