«Айлендерс» подписали Жюльена Готье на 2 года, Кульмана и Пиньо – на один

Теги переходы Айлендерс НХЛ Жюльен Готье Карсон Кульман Брайан Пиньо Хоккей

«Айлендерс» подписали троих игроков.

В клуб из Нью-Йорка перешел нападающий Жюльен Готье. 25-летний канадец подписал контракт на 2 года.

Также «Айлендерс» заключили двусторонние контракты на один год с форвардами Карсоном Кульманом и Брайном Пиньо. 

В минувшем сезоне НХЛ Готье выступал за «Рейнджерс» и «Оттаву». В рамках регулярного чемпионата он провел 57 матчей и набрал 14 (9+5) очков при показателе полезности «-6». 

Кульман в прошлом сезоне играл за «Сиэтл» и «Виннипег». 27-летний хоккеист набрал 7 (3+4) баллов в 47 играх. 

Пиньо в сезоне-2022/23 играл за «Ютику» в АХЛ. Он набрал 28 (10+18) очков в 53 матчах. 

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