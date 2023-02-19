«Рейнджерс» выменяли Мотта у «Оттавы» на Готье и условный выбор в 7-м раунде драфта

Теги переходы Рейнджерс Оттава НХЛ драфт НХЛ Тайлер Мотт Жюльен Готье Хоккей

«Рейнджерс» и «Оттава» совершили обмен.

Нападающий Тайлер Мотт стал игроком клуба из Нью-Йорка. Взамен «Оттава» получила форварда Жюльена Готье и условный выбор в 7-м раунде драфта-2023.

Мотт в нынешнем сезоне провел 38 матчей и набрал 9 (3+6) очков. Он уже играл за «Рейнджерс» в сезоне-2021/22.

В активе Готье 9 (6+3) баллов в 40 играх сезона НХЛ.

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8 комментариев

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madr01
По поводу Готье - он был выбран в первом раунде - очень быстрый и отличное катание. Но несмотря на свои габариты - игрок крайне мягкий и избегает борьбы. В Нью-Йорке такой в четвертом звене не нужен а выше не тянет. Будем смотреть - может перезапустит карьеру в Оттаве.
+3
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+3
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dzenga 1
Ответ dzenga 1
Истерическая сделка
Историческая *
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-2
-2
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dzenga 1
Истерическая сделка
0
-2
-2
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madr01
А говорят в одну воду нельзя войти дважды :)
В прошлом году Мотте на дедлайне перешел из Ванкувера в Рейнджерс за 4 раунд.

ПС
Все инсайдеры сватают Гаврикова в Бостон.
Уже якобы определили проспекта со стороны Бостона - права на 22 летнего защитника Мэйсона Лорей. Он до сих играет за университет и контракт с Бостоном не подписал. Ну и драфт пики - пока стороны торгуются :)
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Gantz
шило на мыло
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Сергей Орлов
Ответ ugmyanswer
А Кимбра разрешила?!
Somebody that I used to know!
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ugmyanswer
А Кимбра разрешила?!
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+4
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Snatch88
Если НЙР выйдут во второй раунд, то компенсация - 6ой раунд и Готье.
+3
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