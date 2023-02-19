«Рейнджерс» выменяли Мотта у «Оттавы» на Готье и условный выбор в 7-м раунде драфта

«Рейнджерс» и «Оттава» совершили обмен.

Нападающий Тайлер Мотт стал игроком клуба из Нью-Йорка. Взамен «Оттава» получила форварда Жюльена Готье и условный выбор в 7-м раунде драфта-2023.

Мотт в нынешнем сезоне провел 38 матчей и набрал 9 (3+6) очков. Он уже играл за «Рейнджерс» в сезоне-2021/22.

В активе Готье 9 (6+3) баллов в 40 играх сезона НХЛ.