«Рейнджерс» выменяли Мотта у «Оттавы» на Готье и условный выбор в 7-м раунде драфта
«Рейнджерс» и «Оттава» совершили обмен.
Нападающий Тайлер Мотт стал игроком клуба из Нью-Йорка. Взамен «Оттава» получила форварда Жюльена Готье и условный выбор в 7-м раунде драфта-2023.
Мотт в нынешнем сезоне провел 38 матчей и набрал 9 (3+6) очков. Он уже играл за «Рейнджерс» в сезоне-2021/22.
В активе Готье 9 (6+3) баллов в 40 играх сезона НХЛ.
В прошлом году Мотте на дедлайне перешел из Ванкувера в Рейнджерс за 4 раунд.
ПС
Все инсайдеры сватают Гаврикова в Бостон.
Уже якобы определили проспекта со стороны Бостона - права на 22 летнего защитника Мэйсона Лорей. Он до сих играет за университет и контракт с Бостоном не подписал. Ну и драфт пики - пока стороны торгуются :)