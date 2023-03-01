«Торонто» выменял Люка Шенна из «Ванкувера» и обменял Энгвалла в «Айлендерс»
«Торонто» совершил еще два обмена.
«Мэйпл Лифс» приобрели 33-летнего защитника Люка Шенна. Компенсацией для «Ванкувера» стал выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023.
Контракт Шенна с зарплатой 850 тысяч долларов рассчитан до конца текущего сезона.
Канадец отметился 21 (3+18) баллом за результативность при показателе полезности «плюс 10» в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:14.
Помимо этого, канадский клуб обменял 26-летнего нападающего Пьерра Энгвалла в «Айлендерс». «Торонто» взамен получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024.
Соглашение шведского хоккеиста с кэпхитом 2,25 млн долларов действует до конца текущего сезона. Энгвалл набрал 21 (12+9) балл при полезности «плюс 1» в 58 играх регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 13:08.
тем более, учитывая все травмы и потери в линии атаки Айлендерс сейчас в разгар борьбы за плей-офф
А слив Энгвалла - это и расчистка платёжки, и уход софтового игрока, который бесполезен в плей-офф. Неплохо.