«Торонто» выменял Люка Шенна из «Ванкувера» и обменял Энгвалла в «Айлендерс»

Теги переходы Айлендерс Торонто Ванкувер НХЛ Люк Шенн Пьерр Энгвалл Хоккей

«Торонто» совершил еще два обмена.

«Мэйпл Лифс» приобрели 33-летнего защитника Люка Шенна. Компенсацией для «Ванкувера» стал выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023.

Контракт Шенна с зарплатой 850 тысяч долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Канадец отметился 21 (3+18) баллом за результативность при показателе полезности «плюс 10» в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:14.

Помимо этого, канадский клуб обменял 26-летнего нападающего Пьерра Энгвалла в «Айлендерс». «Торонто» взамен получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024.

Соглашение шведского хоккеиста с кэпхитом 2,25 млн долларов действует до конца текущего сезона. Энгвалл набрал 21 (12+9) балл при полезности «плюс 1» в 58 играх регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 13:08.

9 комментариев

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Kaiki
Ответ Белый офицер
Перехвалил я Дубаса )) Понятно что Энгвалля отдали что бы Щенна вместить под потолок. Но защитников и так хватает. Тогда можно было Тимминса или Джастина Холла отдать. В ообщем НЕ нравится.
Дело не в количестве, а в качестве. Шенн хороший сезон проводит, и он явно добавит надежности и жесткости защите. Тимминсы с Холлами это ненадежные товарищи в плейофф, но если будут травмы и они сгодятся.
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j_jms
Ответ HockeyArchive
Как же колбасит Дубаса перед встречей с "Тампой"!
Шенахена скорей, Дубаса и второй раунд не спасет.
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Aviator92
9 защитников на односторонних контрактах. Дубас их солить собирается?
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Белый офицер
Перехвалил я Дубаса )) Понятно что Энгвалля отдали что бы Щенна вместить под потолок. Но защитников и так хватает. Тогда можно было Тимминса или Джастина Холла отдать. В ообщем НЕ нравится.
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Иван Павлов
Ответ HockeyArchive
Как же колбасит Дубаса перед встречей с "Тампой"!
Почему колбасит-то? Все действия вполне логичны, при этом никаких лютых панических переплат нет, тогда бы это можно было охарактеризовать подобным словом.
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Kirill HG
Энгвалл определенно пригодится и подойдет под систему Айлендерс, хорошее приобретение
тем более, учитывая все травмы и потери в линии атаки Айлендерс сейчас в разгар борьбы за плей-офф
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Иван Павлов
Ну может хотя бы сейчас Джастин Холл уже вылетит из состава? По идее Шенн как раз и должен занять его место.

А слив Энгвалла - это и расчистка платёжки, и уход софтового игрока, который бесполезен в плей-офф. Неплохо.
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Garikus89
Рад, что Люк очнулся, а то до АХЛ докатился, брали уже как затычку, и вот - в контендер в дедлайн с +10 в Ванкувере, который пропускает по пятерке каждую игру)
+3
0
+3
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HockeyArchive
Как же колбасит Дубаса перед встречей с "Тампой"!
+2
-2
0
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