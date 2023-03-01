«Торонто» выменял Люка Шенна из «Ванкувера» и обменял Энгвалла в «Айлендерс»

«Торонто» совершил еще два обмена.

«Мэйпл Лифс» приобрели 33-летнего защитника . Компенсацией для стал выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023.

Контракт Шенна с зарплатой 850 тысяч долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Канадец отметился 21 (3+18) баллом за результативность при показателе полезности «плюс 10» в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:14.

Помимо этого, канадский клуб обменял 26-летнего нападающего в « ». « » взамен получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024.

Соглашение шведского хоккеиста с кэпхитом 2,25 млн долларов действует до конца текущего сезона. Энгвалл набрал 21 (12+9) балл при полезности «плюс 1» в 58 играх регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 13:08.