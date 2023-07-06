Крикунов о Тарасенко: «Он парень с головой, ему не нужен хоккей по жесткой программе. Нужна команда с российскими ребятами и думающим тренером»

Владимир Крикунов рассказал, какая команда подойдет Владимиру Тарасенко.

«Могут ли возникнуть проблемы с поиском команды для Тарасенко? Странная ситуация пока. Но, думаю, он пойдет туда, где российские хоккеисты есть. Конечно, на тренера надо обращать внимание.

Он парень с головой, ему не нужен хоккей по жесткой программе. Что за программа? Проехал красную линию и вбросил в зону. Набросил на ворота и поехал соперников к воротам душить. Он любит больше головой думать. Его в все знают, он тоже не новичок, поэтому нужна команда с российскими ребятами и думающим тренером», – сказал заслуженный тренер России.

Тарасенко отклонил все предложения, в том числе от «Каролины» (Ларри Брукс)