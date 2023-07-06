Крикунов о Тарасенко: «Он парень с головой, ему не нужен хоккей по жесткой программе. Нужна команда с российскими ребятами и думающим тренером»

Теги Владимир Крикунов НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Крикунов рассказал, какая команда подойдет Владимиру Тарасенко.

«Могут ли возникнуть проблемы с поиском команды для Тарасенко? Странная ситуация пока. Но, думаю, он пойдет туда, где российские хоккеисты есть. Конечно, на тренера надо обращать внимание.

Он парень с головой, ему не нужен хоккей по жесткой программе. Что за программа? Проехал красную линию и вбросил в зону. Набросил на ворота и поехал соперников к воротам душить. Он любит больше головой думать. Его в НХЛ все знают, он тоже не новичок, поэтому нужна команда с российскими ребятами и думающим тренером», – сказал заслуженный тренер России. 

Тарасенко отклонил все предложения, в том числе от «Каролины» (Ларри Брукс)

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6 комментариев

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maks44
У Крикунова информация об энхаэловском хоккее устарела лет на сорок.
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licol1
Тогда ему прямая дорога в ску
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Pink Floyd1276
- Нужна команда с российскими ребятами и думающим тренером.
СКА?!
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memphis
Ага, и чтобы в раздевалке в каждом перерыве девочек, алкоголь и кокс меняли. Тарасенко уже не в том статусе, чтобы ему подбирали команду по его хотелкам. Разве только если в Россию вернется.
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FaithDevotion
Если бы не огрызки вместо денег под потолком, то Тампа б идеально подошла в таком случае
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Anton Trofimov
Ему не подходит Оттава, там абсолютно хаотичная игра.
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