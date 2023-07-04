Малкин о будущем Тарасенко: «Сильно удивлюсь, если он будет в «Питтсбурге». Многие хотят его подписать как можно быстрее»

Евгений Малкин высказался о контрактной ситуации Владимира Тарасенко.

31-летний нападающий пока не определился со своей новой командой в . Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Сообщается, что россиянин выбирает между «Оттавой» и «Каролиной».

«Я, честно говоря, сильно удивлюсь, если он подпишется в « ». У нас не так много места в платежке, не так много свободных денег (по данным CapFriendly, клуб превышает потолок зарплат на 1,51 млн долларов – прим. Sports.ru).

Мы с ним на связи, переписываемся. Он сейчас тренируется в Майами. Такой игрок не будет долго сидеть без контракта.

Многие хотят подписать его как можно быстрее. Это прекрасный игрок, прекрасный снайпер и прекрасный человек», – сказал форвард «Пингвинс» в эфире « ».