Малкин о будущем Тарасенко: «Сильно удивлюсь, если он будет в «Питтсбурге». Многие хотят его подписать как можно быстрее»

Теги возможные переходы Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Владимир Тарасенко Матч ТВ деньги Хоккей

Евгений Малкин высказался о контрактной ситуации Владимира Тарасенко.

31-летний нападающий пока не определился со своей новой командой в НХЛ. Он находится в статусе неограниченно свободного агента. 

Сообщается, что россиянин выбирает между «Оттавой» и «Каролиной». 

«Я, честно говоря, сильно удивлюсь, если он подпишется в «Питтсбурге». У нас не так много места в платежке, не так много свободных денег (по данным CapFriendly, клуб превышает потолок зарплат на 1,51 млн долларов – прим. Sports.ru).

Мы с ним на связи, переписываемся. Он сейчас тренируется в Майами. Такой игрок не будет долго сидеть без контракта.

Многие хотят подписать его как можно быстрее. Это прекрасный игрок, прекрасный снайпер и прекрасный человек», – сказал форвард «Пингвинс» в эфире «Матч ТВ». 

8 комментариев

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Khronick
Тарас ещё принесет пользу. Да и деньги должны быть вменяемые для клубов.
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Mohnatiy
Лучше уж "Каролина" при таких раскладах.
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Владимир Самсонов
Уверен, что Питтсбург Тарасенко не подпишет - и так с потолком проблемы, да и сам Питтсбург не выглядит привлекательным вариантом в плане борьбы за Кубок
+3
-2
+1
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душнила
Ответ цэсемьэр
никакой пользы он уже не принесёт, объективно в КХЛ пора. и я это говорю не из-за плохого отношения, а из-за того что пристально следил за ним в прошлом сезоне.
Он после операции
Не пришёл в форму
+1
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The world champion 1998
Владимир никогда не играл в звене с суперцентрами, в Питтсбурге их аж два. Интересно было бы глянуть.
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music35930
Ответ Mohnatiy
Лучше уж "Каролина" при таких раскладах.
В Каролине нет хороших центров... Ему надо в команду с топ центрами.
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