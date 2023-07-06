Хернквист о завершении карьеры: «Учитывая мою историю травм, не хочу рисковать будущим»

Патрик Хернквист объяснил свое решение завершить игровую карьеру в 36 лет.

«Я в хоккее с детства, он стал огромной частью моей жизни, поэтому, конечно, решение далось с трудом. Предстоит непростой переход [к обычной жизни], но у меня хорошие ощущения. Впереди – другая жизнь, и это самое главное.

Я чувствую себя хорошо [после сотрясения]. Надеюсь, меня ждут прекрасные годы. Учитывая мою историю травм, не хочу рисковать будущим», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.