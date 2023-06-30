Хернквист может завершить карьеру после 15 сезонов в НХЛ. «Флорида» хочет, чтобы он остался в структуре клуба

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Хернквист может завершить карьеру.

В минувшем сезоне 36-летний швед сыграл только 22 матча за «Флориду» и пропустил плей-офф. По ходу сезона он перенес 2 сотрясения мозга.

Форвард, задрафтованный самым последним на драфте-2005, провел в 15 сезонов. В его активе 901 матч и 543 (264+279) очка.

В плей-офф – 106 игр и 53 (28+25) очка. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с « » (2016, 2017 годы).

В составе сборной Швеции Патрик стал чемпионом мира в 2018 году.

Генменеджер «Пантерс» Билл Зито сказал, что игрок и его семья сейчас вернулись в Швецию. «Флорида» заинтересована в том, чтобы остался в структуре клуба. Срок действия его контракта с южанами истекает.

«Мы общаемся с ним. Хотим, чтобы он остался. Я считаю, что за свое время в команде он внес неоценимый вклад в наши достижения. Я думаю, что мы сможем найти для него подходящую роль», – сказал Зито.