Хернквист может завершить карьеру после 15 сезонов в НХЛ. «Флорида» хочет, чтобы он остался в структуре клуба
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Хернквист может завершить карьеру.
В минувшем сезоне 36-летний швед сыграл только 22 матча за «Флориду» и пропустил плей-офф. По ходу сезона он перенес 2 сотрясения мозга.
Форвард, задрафтованный самым последним на драфте-2005, провел в НХЛ 15 сезонов. В его активе 901 матч и 543 (264+279) очка.
В плей-офф – 106 игр и 53 (28+25) очка. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы).
В составе сборной Швеции Патрик стал чемпионом мира в 2018 году.
Генменеджер «Пантерс» Билл Зито сказал, что игрок и его семья сейчас вернулись в Швецию. «Флорида» заинтересована в том, чтобы Хернквист остался в структуре клуба. Срок действия его контракта с южанами истекает.
«Мы общаемся с ним. Хотим, чтобы он остался. Я считаю, что за свое время в команде он внес неоценимый вклад в наши достижения. Я думаю, что мы сможем найти для него подходящую роль», – сказал Зито.
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