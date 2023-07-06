Хернквист завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли

Теги Питтсбург Флорида Сборная Швеции по хоккею НХЛ Патрик Хернквист Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Хернквист объявил о завершении карьеры.

В минувшем сезоне 36-летний швед провел лишь 22 матча за «Флориду», набрав 3 очка (1+2), и пропустил плей-офф. По ходу сезона он перенес два сотрясения мозга. 

Форвард, задрафтованный самым последним на драфте-2005, провел в НХЛ 15 сезонов. В его активе 901 матч и 543 (264+279) очка. 

В плей-офф – 106 игр и 53 (28+25) очка. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (в 2016 и 2017 годах). 

В составе сборной Швеции Хернквист стал чемпионом мира в 2018 году. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Панин
Крутой был игрок. Очень классно играл под воротами, закрывал вратаря, как раз в большинстве это было очень полезно. К каждому сезону можно еще очков 10-15 добавлять ему за это
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bobby Clarke
Как обычно: годный рабочий швед со дна драфта. В прямом смысле слова ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Спасибо за чашки, Хорни)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий