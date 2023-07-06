Хернквист завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Хернквист объявил о завершении карьеры.

В минувшем сезоне 36-летний швед провел лишь 22 матча за «Флориду», набрав 3 очка (1+2), и пропустил плей-офф. По ходу сезона он перенес два сотрясения мозга.

Форвард, задрафтованный самым последним на драфте-2005, провел в 15 сезонов. В его активе 901 матч и 543 (264+279) очка.

В плей-офф – 106 игр и 53 (28+25) очка. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с « » (в 2016 и 2017 годах).

В составе сборной Швеции Хернквист стал чемпионом мира в 2018 году.