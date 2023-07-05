Шарипзянов о том, что уровень «Авангарда» просел: «Не вижу проблемы, придут другие пацаны. «Авангард» – амбициозный клуб, будет в топе»

Теги Авангард КХЛ Дамир Шарипзянов Хоккей

Дамир Шарипзянов оценил уровень «Авангарда» после ухода ряда хоккеистов.

– Кажется, состав «Авангарда» значительно просел в уровне после ухода лидеров. Это проблема?

– Нет, не вижу в этом никакой проблемы. Будут другие лидеры, другие пацаны, которые будут вести команду вперед. Без игроков мы не останемся.

Я думаю, «Авангард» все равно довольно амбициозный клуб и будет в топе. Естественно, это будет зависеть от нас, игроков, от генерального менеджера и тренерского штаба, – сказал капитан «Авангарда».

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