Арсений Грицюк: «Стараюсь из каждой страны привозить интересный алкоголь. Кубинский ром есть, из Канады – виски Гретцки»

Форвард СКА Арсений Грицюк рассказал, что любит привозить алкоголь из разных стран.

– Где отдыхали?

– Был с друзьями во Вьетнаме. Вообще, я не фанат активного отдыха. За сезон столько сил теряешь, что хочется просто полежать, побатониться. В отпуске хочется восстановиться физически и эмоционально.

Купались, тестировали местные кафешки – сделал акцент на рыбу. В России не так много свежей рыбы, поэтому в сезоне ее не наешься. В основном замороженную продают. Поэтому в отпуске попытался набрать белка. В зал тоже старался ходить, чтобы форму поддерживать.

– Национальную шляпу из Вьетнама не привезли?

– Нет, хотя мне предлагали купить. Но я больше уперся в лекарства. Во Вьетнаме хорошая медицина. Привез родителям всякие настойки, кремы, мази. Еще настойку спиртовую со змеей внутри привез. Знаете такую?

– Знаю, но не пробовала...

– Я тоже ее не пробовал, но привез домой и поставил в коллекцию. Пусть будет.

– У вас дома целая коллекция?

– Небольшая, но я стараюсь из каждой страны привозить какую-то интересную алкогольную продукцию. Кубинский ром есть, из Канады – виски Уэйна Гретцки. Пока ничего из этого не пробовал, хочу к концу карьеры собрать оригинальный домашний бар, – сказал Грицюк.