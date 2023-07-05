Арсений Грицюк: «Доволен переходом в СКА и хочу выиграть Кубок Гагарина»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк заявил о желании выиграть Кубок Гагарина в составе СКА.

– Бомба межсезонья – ваш переход в СКА...

– Я доволен своим переходом. Спасибо Омску за то, что прошли со мной такой путь. Но хочется бросить себе новый вызов. Хочу выиграть Кубок Гагарина с новой организацией.

– Но в Петербурге непросто попасть в топ-6. Там столько отличных игроков, на два-три состава...

– Я понимаю, что будет конкуренция и ее нужно выдержать. В питерской команде большая ротация состава. Сейчас пришло много новых игроков, и каждый будет выходить и доказывать, что находится в составе неслучайно, что заслуживает это место. Все зависит от меня, – сказал Грицюк.

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10 комментариев

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Костя Кот
Ответ йозе марино
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системный пес йозе
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Melnikov1968
Можешь хотеть, но этого не будет. А знаешь почему? У вас тренера в команде нет, есть шарлатан, позер, обманщик.
+3
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+3
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Дмитрий Цветаев
Жаль Сеню, запорол себе карьеру.
Но в цветах Авы его не хочется больше видеть.
+4
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marshal .masha
Очень плохая карма у клуба, долго им кубка не видать
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agrus
Купить, Арсений! Эта "команда" может только купить.
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Vasyamarch91
До 2025 не получится
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йозе марино
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Олег
А не получится Арсюшка .....😆😆😆
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Сергей Омиго
Скорее хкСочи возьмет кубок,чем ска,там ,где зло и пренебрежение и вера во власть денег,там бездна и игроки будут не бится,а кататься
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urec18@mail.ru
таких довольных переходом было очень много, но всё заканчивалось у половины печально.
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Александр Маслов
это ты прошел путь с Авангардом,а не наоборот.Если попадешь на скамейку пару раз,то жди в конце сезона - обмен или ещё чего-нибудь,там от ""благополучия "", до " опалы" один шаг.
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