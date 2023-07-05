Арсений Грицюк: «Доволен переходом в СКА и хочу выиграть Кубок Гагарина»

Арсений Грицюк заявил о желании выиграть Кубок Гагарина в составе СКА.

– Бомба межсезонья – ваш переход в СКА...

– Я доволен своим переходом. Спасибо Омску за то, что прошли со мной такой путь. Но хочется бросить себе новый вызов. Хочу выиграть Кубок Гагарина с новой организацией.

– Но в Петербурге непросто попасть в топ-6. Там столько отличных игроков, на два-три состава...

– Я понимаю, что будет конкуренция и ее нужно выдержать. В питерской команде большая ротация состава. Сейчас пришло много новых игроков, и каждый будет выходить и доказывать, что находится в составе неслучайно, что заслуживает это место. Все зависит от меня, – сказал Грицюк.