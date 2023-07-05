Новиков о хоккейных матчах с Индией: «Я вижу Ротенберга в роли миссионера. Это его обязанность как лидера нашего хоккея»
Юрий Новиков сказал, что Роман Ротенберг может стать миссионером хоккея в Индии.
На днях первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил: «Мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду».
«Я за любой кипиш, кроме голодовки. Наша политика должна быть миролюбивой, но в то же время и агрессивной. Разумеется, в хорошем понимании этого слова.
Я вижу Ротенберга в роли миссионера. Не нужно относиться с улыбкой к этой его идее. Продвигать хоккейные традиции входит в зону ответственности наших руководителей. Параллельно нужно устанавливать человеческие контакты по всей планете.
Девиз Кубертена «О, спорт, ты – мир!» еще никто не отменял. Хотя, сегодня эта фраза дается нам с трудом. Мы думали, что она везде открывает ворота. Но иногда они бывают закрытыми, и в них нужно стучаться.
Не понимаю скептиков. Это миссионерство – обязанность Ротенберга как лидера нашего хоккея. Это часть работы ФХР. У Романа Борисовича есть энергия и идеи, а это – самое главное в жизни. Энергия человека должна быть направлена не на разрушение, а на движение вперед», – сказал заслуженный тренер России.
Это как? А-ля "Эй, чмо, иди сюда! Хотел тебе сказать, что выглядишь лучше всех сегодня, люблю тебя!"?))