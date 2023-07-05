Новиков о хоккейных матчах с Индией: «Я вижу Ротенберга в роли миссионера. Это его обязанность как лидера нашего хоккея»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Юрий Новиков хоккей на траве Роман Ротенберг Хоккей

Юрий Новиков сказал, что Роман Ротенберг может стать миссионером хоккея в Индии.

На днях первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил: «Мы можем поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. И в ответ мы приглашаем наших друзей из Индии сыграть с нами в хоккей на льду».

«Я за любой кипиш, кроме голодовки. Наша политика должна быть миролюбивой, но в то же время и агрессивной. Разумеется, в хорошем понимании этого слова.

Я вижу Ротенберга в роли миссионера. Не нужно относиться с улыбкой к этой его идее. Продвигать хоккейные традиции входит в зону ответственности наших руководителей. Параллельно нужно устанавливать человеческие контакты по всей планете.

Девиз Кубертена «О, спорт, ты – мир!» еще никто не отменял. Хотя, сегодня эта фраза дается нам с трудом. Мы думали, что она везде открывает ворота. Но иногда они бывают закрытыми, и в них нужно стучаться.

Не понимаю скептиков. Это миссионерство – обязанность Ротенберга как лидера нашего хоккея. Это часть работы ФХР. У Романа Борисовича есть энергия и идеи, а это – самое главное в жизни. Энергия человека должна быть направлена не на разрушение, а на движение вперед», – сказал заслуженный тренер России. 

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19 комментариев

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Beloded2007
В миссионерской позе Ротенберга видит?
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Амфитрион
Миссионер? Это мелко, Роман мессия!
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-2
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Андрей Нориков
Идиот Рома а не миссия
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Dundee
Новичков, ты совсем зданулся?
+3
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Daishi
>Наша политика должна быть миролюбивой, но в то же время и агрессивной.

Это как? А-ля "Эй, чмо, иди сюда! Хотел тебе сказать, что выглядишь лучше всех сегодня, люблю тебя!"?))
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Strannix
Жесть.....
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Костя Кот
Ответ Beloded2007
В миссионерской позе Ротенберга видит?
спит с ним и видит
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ЧакЧак
Систссссионер !
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Антон Некрасов
Этой стране необходимо свергнуть всю власть и особенно "хоккейного" мать его "лидера" !!! Ну это перебор правда
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mossad
Какие прекрасные и светлые идеи у этих гениев мысли
+1
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gukmamop
Пойдет с клюшкой вместо хоругви и методикой красной машины вместо Писания по индийским деревням
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Andrey Wolf
Вы оговорились, уважаемый. Вы хотели сказать "мессия", а не "мессионер". Так ваш язык достиг бы заданной точки. А то полурезультат от полулизка.
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цэсемьэр
ну сколько можно штампами изъясняться? один за любой кипиш, у второго к Гондурасу непонятные претензии, третий пребывает в перманентном беспределе🤦🏻‍♂️
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Latenight Radio
Великие миссионеры: Апостол Павел, Франциск Саверий, Дэвид Ливингстон, Маттео Риччи, Николай Миклухо-Маклай, Уильям Кэри и... примкнувший к ним Ротенберг.
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SopTecret
Красная машина в новой суперсерии - теперь против индусов. Как раз у них сильное поколение в шахматах выросло, а мы в хоккее докажем, что мы сильнее. Как - не спрашивайте, я не Ротенберг
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nikitachu
Этой стране уже не помочь…
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