ЦСКА опроверг, что тренер вратарей Наумов уйдет в «Айлендерс»: «У него контракт. Не в первый раз сталкиваемся с недобросовестной подготовкой материалов в СМИ»

Теги ЦСКА Айлендерс НХЛ КХЛ Сергей Наумов Хоккей

ЦСКА выпустил заявление в связи с новостями о будущем тренера вратарей Сергея Наумова.

«В связи с появлением в ряде публичных источников информации об уходе в команду НХЛ тренера вратарей ПХК ЦСКА Сергея Ивановича Наумова, клуб сообщает следующее.

Уже не в первый раз хоккейный клуб ЦСКА сталкивается с недобросовестной подготовкой публичных материалов в СМИ. Не проверив достоверность информации, ряд изданий опубликовали новости о скором переходе Сергея Наумова в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». 

Официально сообщаем, что тренер вратарей Сергей Наумов имеет действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/24. В скором времени на официальных информационных ресурсах клуба появится план предсезонной подготовки главной команды ЦСКА. Сергей Иванович приступит к выполнению своих профессиональных задач в рамках данного подготовительного процесса и продолжит свою деятельность в хоккейном клубе ЦСКА на протяжении всего грядущего сезона», – говорится в заявлении клубов.

«Удивлен не столько появившейся новости, сколько количеству обращений СМИ по этой некорректной информации. Я имею действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА и готовлюсь к новому сезону», – заявил Сергей Наумов.

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10 комментариев

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Bartez1986
тут была к месту шутка про год в ВМФ. но Наумову 54 года. Хотя Сечин, наверное, может устроить, при желании
+13
-2
+11
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Максим Макеев
ох уж эти вратари и тренеры вратарей ЦСКА прям настоящие воины🙃
+5
0
+5
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цэсемьэр
у Сорокина долгий контракт, к тому же начинается только со следующего сезона - ещё успеют вместе поработать.
+2
-1
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Серый
Ответ D Lee
Латышу?
Латвийцу.
+1
0
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dosatuy
Честно говоря удивился когда прочитал, что Сорокин ещё по Наумову выставляет требования. Ему отсыпают кучу бабла.
0
0
0
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Onion
Подготовка Материалов В СМИ!)))
0
0
0
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Nikita Oleynik
мне нравится как люди у которых напрочь совесть отсутствует, говорят на всех бессовестные аххаах
0
0
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D Lee
Ответ Bartez1986
тут была к месту шутка про год в ВМФ. но Наумову 54 года. Хотя Сечин, наверное, может устроить, при желании
Латышу?
+1
-1
0
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Антон
Ответ D Lee
Латышу?
Тогда колбаса
0
0
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*MVP*
Ответ dosatuy
Честно говоря удивился когда прочитал, что Сорокин ещё по Наумову выставляет требования. Ему отсыпают кучу бабла.
он мог просить больше совершенно спокойно, уже в этом сезоне получил бы Везину, не выдай такой сезон Улльмарк и весь Бостон.
0
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