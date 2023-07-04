ЦСКА опроверг, что тренер вратарей Наумов уйдет в «Айлендерс»: «У него контракт. Не в первый раз сталкиваемся с недобросовестной подготовкой материалов в СМИ»

ЦСКА выпустил заявление в связи с новостями о будущем тренера вратарей Сергея Наумова.

«В связи с появлением в ряде публичных источников информации об уходе в команду тренера вратарей ПХК ЦСКА Сергея Ивановича Наумова, клуб сообщает следующее.

Уже не в первый раз хоккейный клуб ЦСКА сталкивается с недобросовестной подготовкой публичных материалов в СМИ. Не проверив достоверность информации, ряд изданий опубликовали новости о скором переходе в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».

Официально сообщаем, что тренер вратарей Сергей Наумов имеет действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/24. В скором времени на официальных информационных ресурсах клуба появится план предсезонной подготовки главной команды ЦСКА. Сергей Иванович приступит к выполнению своих профессиональных задач в рамках данного подготовительного процесса и продолжит свою деятельность в хоккейном клубе ЦСКА на протяжении всего грядущего сезона», – говорится в заявлении клубов.

«Удивлен не столько появившейся новости, сколько количеству обращений СМИ по этой некорректной информации. Я имею действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА и готовлюсь к новому сезону», – заявил Сергей Наумов.