Тренер вратарей ЦСКА Наумов не уйдет в «Айлендерс» и останется в московском клубе («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА Айлендерс НХЛ КХЛ Сергей Наумов Илья Сорокин Матч ТВ Хоккей

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов не уйдет в «Айлендерс» и останется в московском клубе.

Ранее сообщалось, что приход Наумова был одним из условий Ильи Сорокина перед продлением контракта с «Айлендерс». 

Как сообщает «Матч ТВ», 54-летний специалист имеет действующий контракт с армейским клубом.

«На данный момент я являюсь тренером ЦСКА», – сказал Наумов. 

В роли тренера вратарей он завоевал с ЦСКА три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

При этом он помогает вратарям других клубов – в том числе Илье Сорокину и Игорю Шестеркину из «Рейнджерс» в летней подготовке.

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5 комментариев

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Serge Vendino
СЭ придумывает новости, Матч опровергает. Отлично работают ребята.
+9
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Кеша
Не успели порадоваться за Наумова - уже разворот или разврат журналистов.
+4
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Strannix
Новый контракт Сорокина начнет действовать с сезона 24/25, тогда и Наумов подъедет))
+3
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Rally
Ну за хорошего специалиста надо бороться.
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sk0208827
🤣
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