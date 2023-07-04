Тренер вратарей ЦСКА Наумов не уйдет в «Айлендерс» и останется в московском клубе («Матч ТВ»)
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов не уйдет в «Айлендерс» и останется в московском клубе.
Ранее сообщалось, что приход Наумова был одним из условий Ильи Сорокина перед продлением контракта с «Айлендерс».
Как сообщает «Матч ТВ», 54-летний специалист имеет действующий контракт с армейским клубом.
«На данный момент я являюсь тренером ЦСКА», – сказал Наумов.
В роли тренера вратарей он завоевал с ЦСКА три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).
При этом он помогает вратарям других клубов – в том числе Илье Сорокину и Игорю Шестеркину из «Рейнджерс» в летней подготовке.
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