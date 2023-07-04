Тренер вратарей ЦСКА Наумов не уйдет в «Айлендерс» и останется в московском клубе («Матч ТВ»)

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов не уйдет в «Айлендерс» и останется в московском клубе.

Ранее сообщалось, что приход был одним из условий перед продлением контракта с « ».

Как сообщает « », 54-летний специалист имеет действующий контракт с армейским клубом.

«На данный момент я являюсь тренером », – сказал Наумов.

В роли тренера вратарей он завоевал с ЦСКА три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

При этом он помогает вратарям других клубов – в том числе Илье Сорокину и Игорю Шестеркину из «Рейнджерс» в летней подготовке.