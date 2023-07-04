Тренер вратарей ЦСКА Наумов переходит в «Айлендерс». Это условие Сорокина перед продлением контракта с клубом

Теги ЦСКА Айлендерс НХЛ КХЛ Сергей Наумов Илья Сорокин Спорт-Экспресс Хоккей

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов войдет в штаб «Айлендерс».

Подписание Наумова было одним из условий голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина перед продлением контракта, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сорокин подписал новое соглашение с клубом на восемь лет со средней зарплатой 8,25 миллиона долларов.

Голкипер и Наумов работали вместе в ЦСКА с 2018 по 2020 годы.

В прошлом сезоне Сорокин провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,4% бросков. Вратарь был номинирован на «Везину Трофи».

13 комментариев

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Даниель Иванов
Таких ультиматумов я еще не видел ))
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fbd
Сложно будет 54-летнего латыша в армию призвать, конечно. Но для Сечина нет ничего невозможного.
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Renki
А ещё у нас есть замечательный тренер Ротенберг. И вратарей, и сборной, и всего на свете. Ау, ребята, НХЛ! Пристройте уже куда-нибудь....
+11
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+9
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Garikus89
Ответ Renki
А ещё у нас есть замечательный тренер Ротенберг. И вратарей, и сборной, и всего на свете. Ау, ребята, НХЛ! Пристройте уже куда-нибудь....
Вам деньги платят за одинаковые комментарии чтоль? Я понимаю, первые пару раз смешно, но в каждой новости раздела одну и ту же херню писать не надоело?)
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beltravel71
Вытащил парня
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LaVa
Своих не бросаем
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ТумбаЮмба
Думаю, там и Варламов не возражал.

А для клуба что главное ? Чтобы голкиперы чувствовали себя максимально комфортно. Ну и вот результат.
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VintDV
Что Этот русский себе позволяет....🤑🤗
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Александр Колосов
Понятно, что тут на откатах вся эта история построена. Но если Сорокину будет с Наумовым комфортно и он будет играть также, как в прошлом сезоне, то пускай хоть Кожевникова в тренеры зовёт, для клуба это будет неважно. В НХЛ главное результат.
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Сергей Лебедев
Ответ fbd
Сложно будет 54-летнего латыша в армию призвать, конечно. Но для Сечина нет ничего невозможного.
латышские стрелки?
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Ярик01
Ответ Renki
Однако...) Неужели два моих комментария в разделе "хоккей" за полгода так сильно расшатали вашу нервную систему?) А что оба про Ротенберга - так извините, в разделе двадцать процентов новостей из категории "всё о нём". Назвался медийным груздем - полезай в шутовской кузов.
Человечку за хозяина обидно, прости его тонкую натуру )
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