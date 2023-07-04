Тренер вратарей ЦСКА Наумов переходит в «Айлендерс». Это условие Сорокина перед продлением контракта с клубом

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов войдет в штаб «Айлендерс».

Подписание Наумова было одним из условий голкипера « » перед продлением контракта, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сорокин подписал новое соглашение с клубом на восемь лет со средней зарплатой 8,25 миллиона долларов.

Голкипер и Наумов работали вместе в с 2018 по 2020 годы.

В прошлом сезоне Сорокин провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,4% бросков. Вратарь был номинирован на «Везину Трофи».