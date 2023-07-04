Тренер вратарей ЦСКА Наумов переходит в «Айлендерс». Это условие Сорокина перед продлением контракта с клубом
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов войдет в штаб «Айлендерс».
Подписание Наумова было одним из условий голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина перед продлением контракта, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сорокин подписал новое соглашение с клубом на восемь лет со средней зарплатой 8,25 миллиона долларов.
Голкипер и Наумов работали вместе в ЦСКА с 2018 по 2020 годы.
В прошлом сезоне Сорокин провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,4% бросков. Вратарь был номинирован на «Везину Трофи».
А для клуба что главное ? Чтобы голкиперы чувствовали себя максимально комфортно. Ну и вот результат.