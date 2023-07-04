Мильштейн о контракте Барбашева с «Вегасом»: «Ваня влился в команду с первой игры. Когда клуб завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться»

Теги НХЛ Вегас Иван Барбашев Дэн Мильштейн Чемпионат.com Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о подписании Иваном Барбашевым 5-летнего контракта с «Вегасом».

Средняя зарплата 27-летнего россиянина по договору составит 5 миллионов долларов. 

«Вегас» считается одной из топовых организаций в лиге. Ваня влился в команду с первой игры, ему и его семье очень комфортно быть частью этой организации. Когда «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться в клубе.

Мы понимали, что за год потолок зарплат в НХЛ поднялся всего на миллион, нужна была тщательная подготовка для выхода на рынок свободных агентов. Новый контракт – обоюдное желание команды и хоккеиста.

Кстати, сразу после обмена из «Сент-Луиса» у нас было контрактное предложение, но оно нас не устроило, поэтому обсуждали новое соглашение уже после окончания сезона», – сказал агент хоккеиста. 

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2 комментария

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Роман Маков
Заслужил. И контракт хороший и город и команда.
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ABarca777
Ответ Роман Маков
Заслужил. И контракт хороший и город и команда.
Контракт - копейки! 27 лет - самый сок! Ему надо 7 было положить это точно. 7x7 - норм контракт.
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