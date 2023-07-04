Мильштейн о контракте Барбашева с «Вегасом»: «Ваня влился в команду с первой игры. Когда клуб завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться»

Дэн Мильштейн высказался о подписании Иваном Барбашевым 5-летнего контракта с «Вегасом».

Средняя зарплата 27-летнего россиянина по договору составит 5 миллионов долларов.

« » считается одной из топовых организаций в лиге. Ваня влился в команду с первой игры, ему и его семье очень комфортно быть частью этой организации. Когда «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться в клубе.

Мы понимали, что за год потолок зарплат в поднялся всего на миллион, нужна была тщательная подготовка для выхода на рынок свободных агентов. Новый контракт – обоюдное желание команды и хоккеиста.

Кстати, сразу после обмена из «Сент-Луиса» у нас было контрактное предложение, но оно нас не устроило, поэтому обсуждали новое соглашение уже после окончания сезона», – сказал агент хоккеиста.