Мильштейн о контракте Барбашева с «Вегасом»: «Ваня влился в команду с первой игры. Когда клуб завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться»
Дэн Мильштейн высказался о подписании Иваном Барбашевым 5-летнего контракта с «Вегасом».
Средняя зарплата 27-летнего россиянина по договору составит 5 миллионов долларов.
«Вегас» считается одной из топовых организаций в лиге. Ваня влился в команду с первой игры, ему и его семье очень комфортно быть частью этой организации. Когда «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться в клубе.
Мы понимали, что за год потолок зарплат в НХЛ поднялся всего на миллион, нужна была тщательная подготовка для выхода на рынок свободных агентов. Новый контракт – обоюдное желание команды и хоккеиста.
Кстати, сразу после обмена из «Сент-Луиса» у нас было контрактное предложение, но оно нас не устроило, поэтому обсуждали новое соглашение уже после окончания сезона», – сказал агент хоккеиста.
2 комментария