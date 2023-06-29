Генменеджер «Вегаса»: «Барбашев в расцвете карьеры, он идеально вписался в звено к Айкелу и Маршессо. Иван – важная часть выигрыша Кубка Стэнли»

Генеральный менеджер «Вегаса» прокомментировал подписание контракта с Иваном Барбашевым.

Российский форвард продлил соглашение с клубом на пять лет со средней зарплатой пять миллионов долларов в год.

Перед этим «Голден Найтс» обменяли Райлли Смита в «Питтсбург».

«Мы не выбирали между Иваном и Райлли. Думаю, мы должны говорить о том, какое влияние Барбашев оказал на наш состав, когда перешел из «Сент-Луиса».

Он идеально вписался в сочетание к Джеку Айкелу и Джонатану Маршессо, что дало нам действительно хорошее ведущее звено.

Он находится в расцвете карьеры. Мы отдали за него хорошего молодого игрока, чтобы приобрести его у «Сент-Луиса».

Иван перешел в «Вегас», играл очень хорошо, мы выиграли Кубок Стэнли. Он был важной частью победы, и мы хотели сохранить его в составе.

С этого и начался разговор использования разных способов решения вопроса потолка зарплат

Хотел бы поблагодарить Райлли за его время в «Вегасе». Гордимся, что он уходит как обладатель Кубка Стэнли. Знаю, что он получит отличную возможность в «Питтсбурге», – сказал генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон.