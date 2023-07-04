Дубас об интересе «Питтсбурга» к Карлссону: «Когда игрок такого калибра доступен, я должен оценить, подходит ли нам это»

Теги возможные переходы Питтсбург Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас прокомментировал интерес «Питтсбурга» к Эрику Карлссону.

«Пингвинс» считаются одной из команд, которые рассматривают возможность обмена с участием защитника «Сан-Хосе».

Контракт Карлссона с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Когда такой хоккеист доступен, особенно учитывая костяк нашего состава и его важность в раздевалке – речь и о тренерском штабе, и об игроках, и обо всех, кто находится рядом с командой – я обязан взяться за это дело и оценить, подходит ли нам такой вариант.

Именно так я рассматриваю всю эту ситуацию.

Когда хоккеист такого калибра становится доступным, вполне естественно считать, что мы возьмемся за это дело или как минимум посмотрим, можем ли мы вступить в переговоры и заполучить такого игрока в наш состав», – сказал президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас.

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4 комментария

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hhlg
Карлсон и Летанг, это было бы смешно ;)
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hockeydad
Переводы статей с иностранных ресурсов на спортсе - отдельное искусство 🤪👏
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progexpNN
Чтобы вписать под потолок $8.5 млн. Карлссона (Сан-Хосе готовы оставить у себя только $3 млн.) надо уговорить на обмен Джеффа Питри и добавить к нему ещё и Яна Рутту.
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LOsP06GH
Опыт работы в Торонто ничему по ходу его не научил.
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