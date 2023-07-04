Дубас об интересе «Питтсбурга» к Карлссону: «Когда игрок такого калибра доступен, я должен оценить, подходит ли нам это»

Кайл Дубас прокомментировал интерес «Питтсбурга» к Эрику Карлссону.

«Пингвинс» считаются одной из команд, которые рассматривают возможность обмена с участием защитника « ».

Контракт Карлссона с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Когда такой хоккеист доступен, особенно учитывая костяк нашего состава и его важность в раздевалке – речь и о тренерском штабе, и об игроках, и обо всех, кто находится рядом с командой – я обязан взяться за это дело и оценить, подходит ли нам такой вариант.

Именно так я рассматриваю всю эту ситуацию.

Когда хоккеист такого калибра становится доступным, вполне естественно считать, что мы возьмемся за это дело или как минимум посмотрим, можем ли мы вступить в переговоры и заполучить такого игрока в наш состав», – сказал президент « » по хоккейным операциям .