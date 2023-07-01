ЛеБрюн о Карлссоне: «Полагаю, «Сиэтл», «Каролина» и «Питтсбург» – среди заинтересованных команд»
«Сиэтлу», «Каролине» и «Питтсбургу» может быть интересен Эрик Карлссон.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
«Шаркс» продолжают пытаться продвинуть переговоры по обмену Эрика Карлссона. Полагаю, вчера они разрешили командам говорить напрямую с Карлссоном.
Полагаю, среди заинтересованных команд есть «Сиэтл», «Каролина» и «Питтсбург», помимо прочих. «Лифс» заинтересованы, но не входят в число фаворитов», – написал ЛеБрюн.
В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он был признан лучшим защитником сезона НХЛ.
Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.
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