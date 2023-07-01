ЛеБрюн о Карлссоне: «Полагаю, «Сиэтл», «Каролина» и «Питтсбург» – среди заинтересованных команд»

«Сиэтлу», «Каролине» и «Питтсбургу» может быть интересен Эрик Карлссон.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

«Шаркс» продолжают пытаться продвинуть переговоры по обмену . Полагаю, вчера они разрешили командам говорить напрямую с Карлссоном.

Полагаю, среди заинтересованных команд есть « », «Каролина» и « », помимо прочих. «Лифс» заинтересованы, но не входят в число фаворитов», – написал ЛеБрюн.

В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за « » при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37. Он был признан лучшим защитником сезона .

Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.