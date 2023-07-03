Райан Ривс: «Торонто» претендует на Кубок Стэнли. Команда насладилась вкусом победы после прохода «Тампы». Думаю, что мы пошумим»

Райан Ривс объяснил причины перехода в «Торонто».

Нападающий подписал контракт с клубом на три года с кэпхитом 1,35 миллиона долларов.

«На мой взгляд, команда двигается в правильном направлении. У команды достаточно звезд.

Думаю, что эта команда способна на победу в следующие несколько лет. Способна выиграть в следующем сезоне или в ближайшие три сезона.

Мое решение о переходе основывалось на этом. Я хотел перейти в команду-претендент и считаю, что «Торонто» – это претендент.

Когда в составе есть такие игроки, как Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес, шансы на победу в Кубке Стэнли есть в каждом сезоне. Такие ребята могут выигрывать матчи, могут выигрывать серии.

В прошлом сезоне команда преодолела этот холм. Они наконец прошли первый раунд в плей-офф, и думаю, что это была очень эмоциональная победа.

Сейчас команда понимает, что такое чувство победы. Они насладились этим вкусом.

Думаю, что мы пошумим. Вот что повлияло на мое решение перейти в « ». Мне нравится, как команда развивается. Есть достаточно звезд, которые могут привести вас в нужное место», – сказал .