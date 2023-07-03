Райан Ривс: «Торонто» претендует на Кубок Стэнли. Команда насладилась вкусом победы после прохода «Тампы». Думаю, что мы пошумим»

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Райан Ривс Хоккей

Райан Ривс объяснил причины перехода в «Торонто».

Нападающий подписал контракт с клубом на три года с кэпхитом 1,35 миллиона долларов.

«На мой взгляд, команда двигается в правильном направлении. У команды достаточно звезд.

Думаю, что эта команда способна на победу в следующие несколько лет. Способна выиграть в следующем сезоне или в ближайшие три сезона.

Мое решение о переходе основывалось на этом. Я хотел перейти в команду-претендент и считаю, что «Торонто» – это претендент.

Когда в составе есть такие игроки, как Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Вильям Нюландер и Джон Таварес, шансы на победу в Кубке Стэнли есть в каждом сезоне. Такие ребята могут выигрывать матчи, могут выигрывать серии.

В прошлом сезоне команда преодолела этот холм. Они наконец прошли первый раунд в плей-офф, и думаю, что это была очень эмоциональная победа.

Сейчас команда понимает, что такое чувство победы. Они насладились этим вкусом.

Думаю, что мы пошумим. Вот что повлияло на мое решение перейти в «Торонто». Мне нравится, как команда развивается. Есть достаточно звезд, которые могут привести вас в нужное место», – сказал Райан Ривс.

4 комментария

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Kirill HG
Пошуметь Торонто всегда умели, но есть нюанс....
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Savardus
Здорово, что Ривз, как истинный братан, находит время смотреть Версус батлы и в своих рассуждениях не забыл сделать пасхалочку на Ресторатора.
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Иван Павлов
Ривзу главное не спать, когда условный Беннетт будет борцовскими приёмами на лёд условного Найса укладывать. Больше от него ничего не требуется.
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Maxim Shumov
Где-то в 2083 году - «Ну в этом сезоне Торонто точно выиграет КС! Тут просто без вариантов!»
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