Вайсфельд за драфт в КХЛ: «Ведущие клубы граблями прошлись по стране – лучшие в 5-6 командах. Мичков чей воспитанник – Перми, «Локомотива» и СКА?»

Теги Локомотив СКА Леонид Вайсфельд КХЛ драфт КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Леонид Вайсфельд выступил за процедуру драфта в КХЛ.

– Я двумя руками за драфт в КХЛ. С хорошей завистью смотрел на эту процедуру в НХЛ. Но вопрос в другом.

Когда у нас начинают обсуждать драфт или количество легионеров, никто не говорит, для чего это нужно.

Если мы хотим борьбу в лиге и конкурентоспособные команды, то драфт нужен. Если такой задачи не стоит, то он и не нужен.

Главный вопрос – что хотят получить от этого драфта. Там можно взять перспективного юниора. Не нужны молодые игроки – выбирай иностранца, который теоретически может приехать в КХЛ.

Или у клуба может быть игрок, который ему не нужен, но его сложно продать. Однако за него можно получить выбор на драфте.

В связи с международной ситуацией надо думать только о том, как сделать КХЛ конкурентоспособной. И поэтому, конечно, драфт нужен.

Это один из механизмов выравнивания возможностей команд. Такой же, как потолок зарплат. Почему потолок зарплат есть, а драфта нет?

– В свое время «Ак Барс» защитил 11 своих воспитанников. Нужно ли менять процедуру драфта, чтобы не повторялись такие ситуации?

– Нужно сделать механизм, который бы все уравновешивал. Если ты подготовил игрока, а у тебя его забрали, то должен получить достойную компенсацию.

И клуб, который берет хоккеиста, который может стать перспективным игроком, должен быть готов заплатить серьезные деньги.

А когда клубы начинают приводить дурацкие аргументы: у нас школа, воспитанники… Просто возьмите состав команды и посмотрите, сколько там своих игроков и какой выплеск дает каждый год школы.

Если один воспитанник попадает в первую команду, это уже хорошо.

Учитывая наши реалии, когда ведущие клубы, как граблями, по всей стране прошлись и взяли игроков уже в юном возрасте. Поэтому все лучшие хоккеисты сконцентрированы в пяти-шести клубах.

Естественно, все эти игроки не могут попасть в состав, а в других командах они бы играли. Вот Матвей Мичков чей воспитанник – Перми, Ярославля или СКА? – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

7 комментариев

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RoyJones
Ответ Кеша
Вайсфельд имел ввиду всего лишь один клуб , который прошелся граблями по стране. Во всех клубах свои самодостаточные школы . Все точь в точь описал СКА. Просто духа не хватило назвать вещи своими именами. В СКА уже девять троек нападающих . Играть будут 4 , остальных распихают куда попало . Мичкова в свое время за 400 тысяч взяли у Локомотива . Испанский стыд .
Какие самодостаточные? Они также скупают всех игроков в 12-14 лет. Если взять топовые школы там половина привозных ребят. Динамо- римашевский( Беларусь), Чернышов( Воронеж по-моему), Омск- Гуляев, Малов( оба Новосибирские) , ЦСКА тоже самое с набора почти нет игроков, всех скупают в 12-14 лет
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Игорь Игорев
Пермь - это начальная школа, Ярославль - средняя, ска- шарага.
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Вадим Файзуллин
Мичков воспитанник клуба звездных болезней
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tommy_hell_trigger
У нас по стране граблями только один клуб ежегодно проходится
А «руководитель» этого клуба потом вещает о лучшей в стране школе
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mahurat
Мичков - воспитанник Сочи.
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ILAJ
А вот рома сказал, фигня вся эта драфта, кому верить?
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