Бертуцци хотел подписать долгосрочный контракт, но после открытия рынка изменил решение, согласившись на краткосрочный договор

Тайлер Бертуцци хотел долгосрочный контракт до рынка свободных агентов.

Нападающий подписал однолетнее соглашение с « » с зарплатой 5,5 миллиона долларов.

Тодд Рейнольдс, представитель игрока, сообщил, что изначально действительно рассматривал вариант с долгосрочным контрактом.

Отмечается, что это заставило « » посчитать, что они не смогут удовлетворить запросы нападающего.

Однако после открытия рынка свободных агентов Рейнольдс и Бертуцци оценили ситуацию и решили подписать краткосрочный договор с командой, которая претендует на Кубок Стэнли.