Бертуцци хотел подписать долгосрочный контракт, но после открытия рынка изменил решение, согласившись на краткосрочный договор

Теги Торонто Бостон НХЛ Тайлер Бертуцци Хоккей

Тайлер Бертуцци хотел долгосрочный контракт до рынка свободных агентов.

Нападающий подписал однолетнее соглашение с «Торонто» с зарплатой 5,5 миллиона долларов.

Тодд Рейнольдс, представитель игрока, сообщил, что Тайлер Бертуцци изначально действительно рассматривал вариант с долгосрочным контрактом.

Отмечается, что это заставило «Бостон» посчитать, что они не смогут удовлетворить запросы нападающего.

Однако после открытия рынка свободных агентов Рейнольдс и Бертуцци оценили ситуацию и решили подписать краткосрочный договор с командой, которая претендует на Кубок Стэнли.

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1 комментарий

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max220680
в следующем сезоне кепка вырастет
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