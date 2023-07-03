Бертуцци хотел подписать долгосрочный контракт, но после открытия рынка изменил решение, согласившись на краткосрочный договор
Тайлер Бертуцци хотел долгосрочный контракт до рынка свободных агентов.
Нападающий подписал однолетнее соглашение с «Торонто» с зарплатой 5,5 миллиона долларов.
Тодд Рейнольдс, представитель игрока, сообщил, что Тайлер Бертуцци изначально действительно рассматривал вариант с долгосрочным контрактом.
Отмечается, что это заставило «Бостон» посчитать, что они не смогут удовлетворить запросы нападающего.
Однако после открытия рынка свободных агентов Рейнольдс и Бертуцци оценили ситуацию и решили подписать краткосрочный договор с командой, которая претендует на Кубок Стэнли.
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