«Калгари» подписал Драйдена Ханта на два года, Мартина Поспишила и Колтона Пулмана – на один

Теги переходы Калгари НХЛ Драйден Хант Мартин Поспишил Колтон Пулман Хоккей

«Калгари» подписал троих хоккеистов на правах свободных агентов.

Клуб заключил двусторонние контракты на год с Мартином Поспишилом и Колтоном Пулманом. Соглашение с Драйденом Хантом рассчитано на два сезона. 

Средняя зарплата всех игроков составит 775 тысяч долларов в год. 

27-летний форвард Хант в прошлом сезоне выступал за «Колорадо» и «Торонто». В рамках регулярного сезона НХЛ он провел 34 матча и забил 2 гола. 

23-летний нападающий Поспишил выступал за «Калгари Рэнглерс» в АХЛ. Он набрал 10 (4+6) очков в 20 матчах. 

27-летний защитник Пулман набрал 14 (2+12) баллов в 64 матчах за «Калгари Рэнглерс» в прошлом сезоне АХЛ.

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1 комментарий

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Vlad_p777
ну это явно усиление для Огоньков
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