«Калгари» подписал Драйдена Ханта на два года, Мартина Поспишила и Колтона Пулмана – на один

«Калгари» подписал троих хоккеистов на правах свободных агентов.

Клуб заключил двусторонние контракты на год с Мартином Поспишилом и Колтоном Пулманом. Соглашение с рассчитано на два сезона.

Средняя зарплата всех игроков составит 775 тысяч долларов в год.

27-летний форвард Хант в прошлом сезоне выступал за «Колорадо» и «Торонто». В рамках регулярного сезона он провел 34 матча и забил 2 гола.

23-летний нападающий Поспишил выступал за «Калгари Рэнглерс» в АХЛ. Он набрал 10 (4+6) очков в 20 матчах.

27-летний защитник Пулман набрал 14 (2+12) баллов в 64 матчах за «Калгари Рэнглерс» в прошлом сезоне АХЛ.