Льюис вернулся в «Лос-Анджелес», контракт – на год и 775 тысяч долларов. Форвард выиграл 2 Кубка Стэнли с клубом

Тревор Льюис вернулся в «Лос-Анджелес», подписав контракт на год и 775 тысяч долларов.

36-летний форвард ранее выступал за «Кингс» с 2008 по 2020 год и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне играл за « » и набрал 20 (9+11) очков в 82 матчах регулярного чемпионата .

Всего в лиге у него 892 матча и 209 (90+119) очков. В плей-офф – 99 игр и 28 (13+15) баллов.

По прошлому однолетнему контракту игрок получал 800 тысяч долларов. Текущее соглашение – одностороннее.