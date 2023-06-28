«Нью-Джерси» обменял Шаранговича в «Калгари» на Тоффоли

Теги переходы Нью-Джерси Калгари НХЛ Тайлер Тоффоли Егор Шарангович Хоккей

Егор Шарангович перешел в «Калгари».

25-летний белорусский нападающий пополнил состав канадского клуба в результате обмена с «Нью-Джерси».

«Калгари» также получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023 (80-й выбор).

В «Дэвилс» перешел 31-летний форвард Тайлер Тоффоли.

Егор Шарангович находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 2 миллиона долларов. Нападающий набрал 30 (13+17) очков в 75 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.

Соглашение Тоффоли с зарплатой 4,25 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24. Форвард отметился 73 (34+39) баллами в 82 играх регулярного чемпионата в прошедшем сезоне.

3 комментария

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Alexantro
надеюсь у шарана все получится в калгари, странно, что вариант обмена туда никто не рассматривал
+4
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VintDV
Жаль что не получилось остаться. Дьяволы на подьёме.
Огоньки в подвешенном состоянии.
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Камаз Отходов
У Шаранговича, что называется, не кликало с партнёрами. Ему давали шанс с Хьюзом, но не шло, а для 4 звена он слишком жирно будет, плюс там борьба в основном.
Я давно писал, он не топ-6 форвард, в 3-й линии его место, но в Девилс там места нет.
В Калгари будет новый шанс.
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