«Нью-Джерси» обменял Шаранговича в «Калгари» на Тоффоли
Егор Шарангович перешел в «Калгари».
25-летний белорусский нападающий пополнил состав канадского клуба в результате обмена с «Нью-Джерси».
«Калгари» также получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023 (80-й выбор).
В «Дэвилс» перешел 31-летний форвард Тайлер Тоффоли.
Егор Шарангович находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 2 миллиона долларов. Нападающий набрал 30 (13+17) очков в 75 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.
Соглашение Тоффоли с зарплатой 4,25 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24. Форвард отметился 73 (34+39) баллами в 82 играх регулярного чемпионата в прошедшем сезоне.
Огоньки в подвешенном состоянии.
Я давно писал, он не топ-6 форвард, в 3-й линии его место, но в Девилс там места нет.
В Калгари будет новый шанс.