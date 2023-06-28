«Нью-Джерси» обменял Шаранговича в «Калгари» на Тоффоли

Егор Шарангович перешел в «Калгари».

25-летний белорусский нападающий пополнил состав канадского клуба в результате обмена с « ».

« » также получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023 (80-й выбор).

В «Дэвилс» перешел 31-летний форвард .

находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 2 миллиона долларов. Нападающий набрал 30 (13+17) очков в 75 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.

Соглашение Тоффоли с зарплатой 4,25 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2023/24. Форвард отметился 73 (34+39) баллами в 82 играх регулярного чемпионата в прошедшем сезоне.