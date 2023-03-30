«Салават Юлаев» предложил Хо-Сэнгу новый контракт («СЭ»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Хо-Сэнг Спорт-Экспресс Хоккей

«Салават Юлаев» предложил новый контракт нападающему Джошу Хо-Сэнгу.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата в новом соглашении ниже, чем в текущем. В сезоне-2022/23 канадец получил 45 млн рублей.

Напомним, 3 сентября 2022 года в дебютном матче за клуб игрок получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

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11 комментариев

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Амин Манн
Про Кареева ни кто не вспоминает)), он ваще без травмы просто не играл и получил много денег и в решающий момент невыручил ((, или я че-то непонял. Хосенга может реально из-за травмы немог по воротам попасть? Так что я допускаю что решение правильное
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Сергей Орлов
Ахахахахахаха
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Angryslon
Интересно, сколько на этот раз будет игр)
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Азат Султанов
Ответ Евгений Белоус
а по факту он полностью 45 млн получил? или какую то часть от 45 из-за травмы
Он получил полностью
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HockeyMan
Ответ Евгений Белоус
а по факту он полностью 45 млн получил? или какую то часть от 45 из-за травмы
А почему он должен был получить меньше, если он получил травму на работе?
+3
-1
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Евгений Белоус
Ответ родом из Ссср
Все 45 плюс страховку
жестко...
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йозе марино
25?
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родом из Ссср
Ответ Евгений Белоус
а по факту он полностью 45 млн получил? или какую то часть от 45 из-за травмы
Все 45 плюс страховку
+1
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Евгений Белоус
а по факту он полностью 45 млн получил? или какую то часть от 45 из-за травмы
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Alek88
на чилле, на расслабоне.
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Александр Буркин
Пусть этот контракт отрабатывает, если нет нах*р он тогда вообще нужен
+3
-3
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