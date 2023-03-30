«Салават Юлаев» предложил Хо-Сэнгу новый контракт («СЭ»)
«Салават Юлаев» предложил новый контракт нападающему Джошу Хо-Сэнгу.
По данным «Спорт-Экспресса», зарплата в новом соглашении ниже, чем в текущем. В сезоне-2022/23 канадец получил 45 млн рублей.
Напомним, 3 сентября 2022 года в дебютном матче за клуб игрок получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
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