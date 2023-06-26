Троц о «Нэшвилле»: «Мы мало что сделали с 2017 года. Пришло время создать новое ядро»

Генеральный менеджер «Нэшвилла» высказался о необходимости создания нового ядра.

В этом году в Нэшвилле пройдет драфт .

«Очевидно, что с учетом того количества событий, которые происходят в , это отличная возможность для демонстрации не только города Нэшвилл, но и франшизы, организации, всего того, что делает Нэшвилл таким замечательным местом для жизни и игры.

С 2017 года мы мало что сделали. Я думаю, пришло время создать новое ядро. Я думаю, Йоси еще долго может играть в хоккей, может еще долго играть в хоккей, Форсберг может еще долго играть в хоккей. Это три довольно неплохие фигуры», – сказал .

Генменеджер клуба также отметил, что обмен Райана Джохансена даст больше возможностей молодым игрокам, таким как , Томас Новак и Юусо Пярссинен.

«Да, [в дополнение] к этим парням, у нас есть несколько вариантов выбора на драфте, и есть несколько парней, которые являются прирожденными центрфорвардами, которые также играют на фланге, и у них будут возможности.

Учитывая количество вариантов на драфте и гибкость с точки зрения нашего потолка зарплаты … Возможно, нам придется сделать шаг назад, чтобы сделать шаг вперед, но я по-настоящему уверен в наших ребятах после того, что они сделали в прошлом году, в наших вратарях, в возвращении здоровых Филипа Форсберга и Йоси», – заявил Троц.