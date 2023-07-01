«Нэшвилл» подписал Шенна на 3 года с кэпхитом 2,75 млн долларов. Люк – лидер НХЛ по хитам среди защитников

Теги возможные переходы Торонто Нэшвилл НХЛ Люк Шенн Хоккей

«Нэшвилл» подписал защитника Люка Шенна на 3 года.

Средняя зарплата 33-летнего игрока (кэпхит) составит 2,75 миллиона долларов 

В минувшем сезоне канадец поиграл за «Ванкувер» и «Торонто», куда перешел перед дедлайном.

В регулярном чемпионате провел 70 матчей и набрал 22 (4+18) очка при полезности «+9». В его активе 318 хитов (1-е место в лиге).

В плей-офф за «Лифс» сыграл 11 матчей и набрал 1 (0+1) балл при полезности «+8». 

По ходу регулярки Шенн стал новым лидером среди защитников по числу силовых приемов в НХЛ с 2005 года, когда лига стала вести официальную статистику. У него 3158 хитов за карьеру. 

Средняя годовая зарплата Люка по прошлому контракту составляла 850 тысяч долларов.

2 комментария

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Дима Миронов
стало 7 защитников ждём обмены
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Белый офицер
Дорого и долго.
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