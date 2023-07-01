Нюквист подписал 2-летний контракт с «Нэшвиллом» с зарплатой 3,18 млн долларов в год

Теги переходы Нэшвилл Коламбус Миннесота НХЛ Густав Нюквист Хоккей

«Нэшвилл» подписал Густава Нюквиста на два года и 6,37 млн долларов.

Средняя зарплата 33-летнего нападающего составит 3,185 миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате шведский хоккеист провел 51 матч за «Коламбус» и «Миннесоту», всего набрав 27 (11+16) очков.

В 6 играх плей-офф за «Уайлд» добавил 5 (0+5) баллов.

Всего в НХЛ у него 703 матча и 428 (175+253) очков, в плей-офф – 71 игра и 26 (5+21) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 5,5 миллиона долларов.

5 комментариев

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Дима33
Не понимаю ,зачем Нэшвилл сливал Джохансена и Дюшена,что бы подписывать предпенсионный шлак?п.с РОР не в счёт.
+6
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+6
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Мандалай
Барри разошёлся чё-то.
+1
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Дима Миронов
норм подписание, главное без травм
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Белый офицер
Интересно как Троц дал РОРу вменяемый контракт?! Нюк и Щенн это плохие контракты.
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Misson
Ответ Дима33
Не понимаю ,зачем Нэшвилл сливал Джохансена и Дюшена,что бы подписывать предпенсионный шлак?п.с РОР не в счёт.
Джохансен никак не играл на свои 8 млн. Нэшвиллу, чтобы избавиться от его контракта пришлось удержать в своей ведомости целых 4 млн. в год.
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