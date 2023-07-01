Нюквист подписал 2-летний контракт с «Нэшвиллом» с зарплатой 3,18 млн долларов в год
«Нэшвилл» подписал Густава Нюквиста на два года и 6,37 млн долларов.
Средняя зарплата 33-летнего нападающего составит 3,185 миллиона долларов.
В минувшем регулярном чемпионате шведский хоккеист провел 51 матч за «Коламбус» и «Миннесоту», всего набрав 27 (11+16) очков.
В 6 играх плей-офф за «Уайлд» добавил 5 (0+5) баллов.
Всего в НХЛ у него 703 матча и 428 (175+253) очков, в плей-офф – 71 игра и 26 (5+21) баллов.
Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 5,5 миллиона долларов.
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