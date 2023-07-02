«Тампа» подписала вратаря Юханссона и форварда Гленденинга на 2 года

«Тампа» подписала вратаря Юнаса Юханссона и форварда Люка Гленденинга на 2 года.

Средняя зарплата 27-летнего шведа составит 775 тысяч долларов, 34-летнего американца – 800 тысяч. Оба соглашения – односторонние.

в минувшем сезоне провел 3 матча за « ». Всего в НХЛ он сыграл 35 матчей, со статистикой можно ознакомиться здесь.

В мае сообщалось, что голкипер вернется в Швецию.

сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за « » и набрал 6 (3+3) очков. В 17 играх плей-офф добавил 3 (2+1) балла.

Всего в лиге у него 706 матчей и 148 (69+79) очков. В Кубке Стэнли – 40 игр и 8 (5+3) баллов.