«Тампа» подписала вратаря Юханссона и форварда Гленденинга на 2 года

Теги переходы Тампа-Бэй Колорадо Даллас Юнас Юханссон Люк Гленденинг Хоккей

«Тампа» подписала вратаря Юнаса Юханссона и форварда Люка Гленденинга на 2 года.

Средняя зарплата 27-летнего шведа составит 775 тысяч долларов, 34-летнего американца – 800 тысяч. Оба соглашения – односторонние. 

Юханссон в минувшем сезоне провел 3 матча за «Колорадо». Всего в НХЛ он сыграл 35 матчей, со статистикой можно ознакомиться здесь

В мае сообщалось, что голкипер вернется в Швецию. 

Гленденинг сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Даллас» и набрал 6 (3+3) очков. В 17 играх плей-офф добавил 3 (2+1) балла. 

Всего в лиге у него 706 матчей и 148 (69+79) очков. В Кубке Стэнли – 40 игр и 8 (5+3) баллов. 

1 комментарий

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Bartez1986
Тампе не пора бы уже нормального бэкапа для Васи найти?
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