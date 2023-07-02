«Сан-Хосе» продлил контракт с Зеттерлундом на 2 года с кэпхитом 1,45 млн долларов

Теги Сан-Хосе НХЛ Фабиан Зеттерлунд Хоккей

«Сан-Хосе» продлил контракт с форвардом Фабианом Зеттерлундом на 2 года.

Средняя зарплата игрока (кэпхит) составит 1,45 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне 23-летний швед перешел в «Шаркс» из «Нью-Джерси» в рамках обмена форварда Тимо Майера в «Девилс». 

В 22 матчах за новый клуб после обмена он набрал только 3 (0+3) балла. В 45 играх до обмена было 20 (6+14) очков. 

В прошлом сезоне контракт игрока был двусторонним. 

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