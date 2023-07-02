«Колорадо» продлил Кольяно на год и 825 тысяч долларов

«Колорадо» продлил контракт с форвардом Эндрю Кольяно на год и 825 тысяч долларов.

36-летний форвард остался в команде, с которой выиграл Кубок Стэнли в 2022 году.

В минувшем сезоне провел 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (10+9) очков при полезности «+6» и 44 минутах штрафа.

Также выходил на лед в 4 играх плей-офф.

Всего в лиге у него 1219 матчей и 445 (184+261) баллов. В Кубке Стэнли – 120 игр и 35 (13+22) очков.