«Колорадо» продлил Кольяно на год и 825 тысяч долларов

Теги Колорадо НХЛ Эндрю Кольяно Хоккей

«Колорадо» продлил контракт с форвардом Эндрю Кольяно на год и 825 тысяч долларов.

36-летний форвард остался в команде, с которой выиграл Кубок Стэнли в 2022 году. 

В минувшем сезоне Кольяно провел 76 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (10+9) очков при полезности «+6» и 44 минутах штрафа. 

Также выходил на лед в 4 играх плей-офф. 

Всего в лиге у него 1219 матчей и 445 (184+261) баллов. В Кубке Стэнли – 120 игр и 35 (13+22) очков. 

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