«Флорида» обменяла Дюклера в «Сан-Хосе» на Лоренца и пик в 5-м раунде драфта-2025
Форвард «Флориды» Энтони Дюклер перешел в «Сан-Хосе».
Взамен «Пантеры» получили от «Шаркс» нападающего Стивена Лоренца и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ в 2025 году.
У Дюклера остался год по 3-летнему контракту с «Флоридой», по окончании следующего сезона 27-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне в 20 матчах чемпионата НХЛ Дюклер набрал 9 (2+7) очков, в 20 играх плей-офф на его счету 11 (4+7) баллов.
27-летний Лоренц в 80 матчах минувшего чемпионата набрал 19 (10+9) очков.
Смит, Дюклер