«Флорида» обменяла Дюклера в «Сан-Хосе» на Лоренца и пик в 5-м раунде драфта-2025

Форвард «Флориды» перешел в « ».

Взамен «Пантеры» получили от «Шаркс» нападающего Стивена Лоренца и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ в 2025 году.

У Дюклера остался год по 3-летнему контракту с «Флоридой», по окончании следующего сезона 27-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне в 20 матчах чемпионата НХЛ Дюклер набрал 9 (2+7) очков, в 20 играх плей-офф на его счету 11 (4+7) баллов.

27-летний Лоренц в 80 матчах минувшего чемпионата набрал 19 (10+9) очков.