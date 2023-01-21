Вратарь «Питтсбурга» Джерри отразил 44 броска из 45 в матче с «Оттавой». Он сыграл впервые после травмы на «Зимней классике»

Теги Питтсбург Оттава НХЛ Тристан Джерри Хоккей

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри отразил 44 броска из 45 в матче с «Оттавой».

«Пингвинс» обыграли «Сенаторс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

27-летний канадец провел первый матч с 2 января, когда получил травму в игре «Зимней классики» против «Бостона».

44 сэйва в игре регулярки – второй результат в карьере Джерри (рекорд – 45 в 2019 году в матче против «Тампы»). Его признали 2-й звездой встречи. 

2 комментария

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Иван Павлов
Оттава стабильно много бросает. И стабильно бестолку.
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VintDV
Отличное возвращение!!! Очень вовремя!
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